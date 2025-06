Rückkehr nach Stuttgart: Cucurella in Startelf

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

In Spaniens Startelf: Marc Cucurella

Marc Cucurella steht bei seiner brisanten Rückkehr nach Stuttgart in der Startelf der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 26-Jährige war bei der EURO 2024 durch ein nicht geahndetes Handspiel im dramatischen EM-Viertelfinale gegen Deutschland zum Buhmann geworden. Cucurella rechnet deshalb auch im Halbfinale der Nations League am Donnerstagabend gegen Frankreich (21.00 Uhr/ARD und DAZN) mit Pfiffen der Fans.

Im Mittelpunkt der "La Furia Roja" steht aber Supertalent Lamine Yamal. Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hatte den Jungstar des FC Barcelona vor der Partie überschwänglich gelobt: "Er ist von Gottes Zauberstab berührt. Und er ist vielleicht dazu berufen, eine Legende zu werden."

Bei Frankreich liegt der Fokus auf der Offensivreihe, die von Superstar Kylian Mbappé angeführt wird. Neben dem Münchner Michael Olise sollen Désiré Doué und Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain, die beide am Samstag beim 5:0-Finalsieg in der Champions League gegen Inter Mailand brilliert hatten, für die entscheidenden Momente sorgen.

Der Sieger der Partie trifft am Sonntag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in München auf Portugal. Das Team um Cristiano Ronaldo hatte am Mittwochabend Deutschland 2:1 bezwungen. Das Spiel um Platz drei in der Nations League mit dem DFB-Team findet am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart statt.