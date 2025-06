Brisante Rückkehr: Spanien-Star in Stuttgart ausgepfiffen

IMAGO/Spain v France

Diese Rückkehr war keine leichte. Spanien-Star Marc Cucurella ist bei der Nations-League-Partie gegen Frankreich in Stuttgart bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden.

Fußball-Fans vergessen nicht. Zumindest in diesem Fall.

Marc Cucurella stand bei seiner brisanten Rückkehr nach Stuttgart in der Startelf der spanischen Fußball-Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Frankreich (LIVE im Ticker) und wurde von den Fans im Stadion ausgepfiffen.

Hintergrund: Der 26-Jährige war bei der Europameisterschaft 2024 durch ein nicht geahndetes Handspiel im dramatischen EM-Viertelfinale gegen Deutschland zum Buhmann geworden.

Cucurella hatte im Vorfeld schon erklärt, dass er auch im Halbfinale der Nations League am Donnerstagabend gegen Frankreich mit Pfiffen der Fans rechne.

Cucurella rechnete mit Elfmeterpfiff

Der Sieger der Partie trifft am Sonntag (21.00 Uhr/LIVE bei RTL und auf RTL+) in München auf Portugal. Das Team um Cristiano Ronaldo hatte am Mittwochabend Deutschland 2:1 bezwungen. Das Spiel um Platz drei in der Nations League mit dem DFB-Team findet am Sonntag (15.00 Uhr/LIVE bei RTL und auf RTL+) in Stuttgart statt.

Knapp fünf Monate nach dem umstrittenen Handspiel im EM-Viertelfinale hatte Cucurella eingeräumt, dass er im Spiel mit einem Elfmeterpfiff gerechnet hätte.

"In diesem Moment ja. Ich dachte, das war es, scheiß drauf", sagte der Verteidiger damals der spanischen Zeitung "Marca".

Er verstehe die Kontroverse in Deutschland, so Cucurella. "Wenn es gegen uns gewesen wäre, hätte ich auch protestiert und gesagt, es wäre ein Strafstoß. Aber es ist Fußball", so der 26-Jährige, der bei der Szene unschlüssig ist: "Er trifft mich ganz klar an der Hand, man kann das nicht leugnen. Aber ich habe sie in einer ganz natürlichen Haltung, ich kann sie mir ja auch nicht abschneiden."