"Sind alle selbstkritisch": Völler appelliert an DFB-Stars

IMAGO/Marc Schueler

Sportdirektor Rudi Völler hofft auf einen versöhnlichen Ausgang des Final Four

Rudi Völler erwartet nach dem Rückschlag im Halbfinale der Nations League gegen Portugal (1:2) von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine deutliche Steigerung.

"Das war viel zu wenig", sagte der DFB-Sportdirektor in der "ARD" über die erste Niederlage seit der Heim-EM und betonte mit Blick auf das Spiel um Platz 3 am Sonntag (15:00 Uhr/Live bei RTL) in Stuttgart: "Die Spieler haben verstanden, dass wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen müssen!"

Nach der Rückkehr aus München ins Teamquartier in Herzogenaurach und der Regeneration habe Bundestrainer Julian Nagelsmann den Spielern ins Gewissen geredet. "Wir hatten eine relativ lange Sitzung", verriet Völler, "wir sind alle total selbstkritisch."

Vielleicht, sinnierte der frühere Weltklassestürmer, "waren wir ein bisschen verwöhnt durch die letzten guten Spiele. Aber man sieht immer wieder: Wenn du auf allerhöchstem Niveau ein paar Prozentpunkte weniger machst, verlierst du." Wie gegen Portugal.

"Zweikämpfe, Bewegung, Eins-gegen-eins-Situationen - das müssen wir am Sonntag definitiv anders machen", mahnte Völler eindringlich, seinen Optimismus behielt er jedoch: "Wir haben es ja schon bewiesen, nicht nur bei der Europameisterschaft."