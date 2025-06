FC Bayern erzielt offenbar Vertrags-Durchbruch

IMAGO/Markus Ulmer

Sven Ulreich (M.) bleibt dem FC Bayern offenbar erhalten

Der FC Bayern steht Medienberichten zufolge kurz vor der Verkündung einer weiteren Vertragsverlängerung. In den Gesprächen wurde offenbar auch eine besondere Klausel vereinbart.

Beim FC Bayern deutet sich die nächste Vertragsverlängerung an. Wie "Bild" und "Sky" berichten, wird Ersatztorwart Sven Ulreich auch in der Saison 2025/26 beim deutschen Rekordmeister bleiben. Der Routinier soll einen Einjahresvertrag bekommen, die Unterschrift sei nur noch Formsache, heißt es.

Wie "Bild" zudem erfahren hat, wird im neuen Arbeitspapier eine besondere Klausel verankert. So soll der 36-Jährige im Anschluss an die kommende Spielzeit die Möglichkeit bekommen, weiter beim FC Bayern angestellt zu werden und dort in den Mitarbeiter-Staff zu rücken.

Sven Ulreich ist in München weiter als Nummer drei hinter Stammkraft Manuel Neuer - der ebenfalls bis Sommer 2026 verlängert hatte - und Winter-Neuzugang Jonas Urbig vorgesehen. Urbig hatte Neuer bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit mehrfach vertreten, als dieser verletzungsbedingt passen musste. In der kommenden Saison soll der Ex-Kölner weitere Einsatzmöglichkeiten bekommen.

Reist Ulreich trotz Bayern-Einigung nicht zur Klub-WM?

Torwartkollege Daniel Peretz hingegen soll verliehen werden. Favorit auf die Leihe ist derzeit die PSV Eindhoven.

Sven Ulreich, einst beim VfB Stuttgart ausgebildet, war 2015 zum FC Bayern gewechselt, wo er seither mit Ausnahme eines einjährigen Intermezzos beim HSV den souveränen Ersatz hinter Manuel Neuer gibt. Wie "Sky" berichtet, soll sich beim FC Bayern vor allem Sportdirektor Christoph Freund "ins Zeug gelegt" haben, um eine weitere Verlängerung zu vereinbaren.

Trotz der womöglich zeitnahen Verlängerung soll Ulreich nach derzeitigem Stand allerdings laut "Bild" nicht zur Klub-WM in die USA reisen (14. Juni bis 13. Juli). Dies habe private Gründe. Stattdessen darf wohl Torwart-Talent Leon Klanac Erfahrungen sammeln.