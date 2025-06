Bericht: 1. FC Kaiserslautern an Sahin dran

IMAGO/Steven Mohr

Der 1. FC Kaiserslautern wurde zuletzt Siebter in der 2. Bundesliga

Auf der Suche nach potenziellen Neuzugängen schaut sich der 1. FC Kaiserslautern auch bei der direkten Konkurrenz ganz genau um. Weit oben auf der Wunschliste soll mittlerweile Semih Sahin stehen, der mit der SV Elversberg zuletzt nur denkbar knapp den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst hatte.

Semih Sahin ist in der Mittelfeld-Zentrale beim Zweitligisten SV Elversberg seit vier Jahren gesetzt. Er war im Sommer 2021 noch zu Regionalliga-Zeiten ins Saarland gewechselt, feierte mit der Sportvereinigung seit dem zwei Aufstieg und zog in diesem Jahr bekanntermaßen in die Bundesliga-Relegation ein, die nur knapp gegen den 1. FC Heidenheim verloren ging.

Im deutschen Profi-Fußball in der 2. Bundesliga und 3. Liga bestritt der gebürtige Mannheimer bis dato 79 Partien für die Elversberger und könnte den Klub in diesem Sommer nun verlassen.

Nachdem Sahin nämlich zuletzt bereits bei Aufsteiger Hamburger SV gehandelt wurde, soll jetzt auch der 1. FC Kaiserslautern ernsthaftes Interesse an dem 25-Jährigen hinterlegt haben.

Sahin hat noch Vertrag bis 2027 in Elversberg

Die Roten Teufel sind auch schon direkt in Kontakt mit Semih Sahin beziehungsweise seinem Umfeld getreten. Laut eines jüngsten "Sky"-Berichts wurden erste Gespräche zwischen den Pfälzern und Vertretern des Deutsch-Türken geführt. Bis dato allerdings noch ohne konkrete Ergebnisse.

Vertraglich ist Sahin noch bis 2027 an die Elversberger gebunden, würde dem Verein also zumindest eine ordentliche Ablösesumme einspielen. Seit dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg wurden in den vergangenen Tagen gleich mehrere Elversberger Leistungsträger bei anderen Vereinen gehandelt.

Auch Erfolgstrainer Horst Steffen hatte dem Klub zuletzt bereits den Rücken zugekehrt und wurde als neuer Cheftrainer bei Werder Bremen im deutschen Fußball-Oberhaus installiert.