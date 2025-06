Verwirrung um Chelsea-Offerte für BVB-Star

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Jamie Gittens (m.) will den BVB noch vor der Klub-WM verlassen

Jamie Gittens will Borussia Dortmund laut übereinstimmenden Medienberichten unbedingt verlassen. Der Linksaußen peilt einen Wechsel in die Premier League an. Englischen Medienberichten zufolge soll der FC Chelsea zuletzt mit einem ersten Angebot am Westfalenstadion vorstellig geworden sein. Ganz soweit fortgeschritten ist der Poker um den BVB-Youngster aber wohl noch nicht.

Das Online-Portal ""Caught Offside" hatte zuletzt vermeldet, dass dem BVB bereits eine Offerte vom FC Chelsea vorliegt. Demnach bieten die Blues 65 Millionen Euro für den 20-Jährigen, der unter Trainer Niko Kovac zuletzt überwiegend nur Ersatzspieler war. Seit dem Jahreswechsel kämpfte der Offensivspieler mit einem Formtief.

Der Flügelflitzer soll daher bereits frühzeitig klar gestellt haben, dass er einen Abschied aus Westfalen anstrebt. Zuletzt war gar aber über einen "Blitz-Abgang" spekuliert worden. Laut "Ruhr Nachrichten" bahnt sich dieser bislang aber noch nicht an. Auch von einem Angebot für Gittens will man in der BVB-Führung demnach noch nichts wissen.

BVB würde Gittens keine Steine in den Weg legen

Dennoch könnte der Transfer wohl noch vor der Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) über die Bühne gehen. Der für gewöhnlich gut informierten Regionalzeitung zufolge befinden sich Gittens und Chelsea seit Wochen in einem regen Austausch. Bei Borussia Dortmund warte man nur auf die Kontaktaufnahme aus der englischen Hauptstadt.

Sollte diese erfolgen, dann "könnte die Thematik schnell an Fahrt aufnehmen", heißt es weiter. Einem "Blitz-Abgang" würde der BVB zustimmen, wenn der FC Chelsea mit einem passenden Angebot in der Ruhrpottmetropole vorstellig werden würde. Dieses müsste laut "Ruhr Nachrichten" eine Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro vorsehen.

An der Stamford Bridge soll der U21-Nationalspieler auf Jadon Sancho folgen. Der Offensivspieler kehrt nach seiner Leihe vorerst zu Manchester United zurück.