Offiziell! 1. FC Köln findet neuen Cheftrainer

Lukas Kwasniok (r.) ist der neue Cheftrainer des 1. FC Köln

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer ist der 1. FC Köln fündig geworden. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Freitagmorgen mitteilte, wird Lukas Kwasniok neuer Cheftrainer in der Domstadt. Zuletzt stand der 43-Jährige bei Zweitligist SC Paderborn an der Seitenlinie.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Lukas Kwasniok als neuen Cheftrainer für den 1. FC Köln gewinnen konnten. Er hat in Paderborn über mehrere Jahre hinweg eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen lassen und junge Spieler an höhere Aufgaben heranführen kann", wird Sportdirektor Thomas Kessler in der offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert.

Der neue Übungsleiter passe "mit seiner Art des Fußballs, seiner Energie und seinem Ehrgeiz hervorragend zu dem, was wir uns für den FC in der Bundesliga vorstellen", erklärte der ehemalige Bundesliga-Keeper.

Kessler meinte weiter: "In den ausführlichen und intensiven Gesprächen mit Lukas hat sich für uns der Eindruck gefestigt, dass er mit seiner Persönlichkeit, seiner Überzeugung und seiner Herangehensweise sehr gut zum 1. FC Köln und zum Standort Köln passt. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den richtigen Trainer gefunden haben, um den FC in der Bundesliga weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren."

1. FC Köln ein "Wahnsinns-Klub"

Am Geißbockheim unterschrieb der ehemalige Trainer des 1. FC Saarbrücken ein langfristiges Arbeitspapier bis Ende Juni 2028. Der neue Cheftrainer freut sich auf die neue Herausforderung: "Es ist ein Wahnsinns-Klub und eine riesige Chance. Es wird sicher ein tolles Gefühl sein, das erste Mal für den FC in der Bundesliga an der Linie zu stehen. Wir wollen mit dem FC für Furore sorgen."

Für den Trainer-Job beim 1. FC Köln entschied sich Kwasniok gar gegen eine Auszeit. "Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch eine Pause einzulegen. Als sich Thomas Kessler bei mir gemeldet hat, war mir aber sofort klar: Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in Köln zu arbeiten, dann will ich es unbedingt machen", so der neue Übungsleiter.

Im Rahmen einer Pressekonferenz soll Kwasniok, der nach Vereinsangaben aktuell noch im Urlaub weilt, Ende Juni vorgestellt werden. Da der Deutsch-Pole bei den Ostwestfalen eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag stand, muss der Effzeh eine Ablösesumme nach Paderborn überweisen. Diese soll laut "Sky" bei gut einer Millionen Euro liegen.