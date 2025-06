Warmer Geldregen für Werder Bremen

IMAGO/Andre Weening

Das Bremer Weserstadion

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat eine seiner wichtigsten Partnerschaften langfristig verlängert. Wie am Donnerstag offiziell bestätigt wurde, einigte sich der Traditionsverein mit dem langjährigen Vermarkter Infront auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2036. Das bringt bringt Werder Bremen garantierte Einnahmen in Millionenhöhe.

Wie der Tabellenachte der abgelaufenen Bundesliga-Saison und die internationale Sportmarketing-Agentur in einer gemeinsamen Mitteilung bestätigten, bleibt die Zusammenarbeit weiterhin und vor allem langfristig bis zum Ende der Saison 2035/2036 bestehen.

Werder Bremen und Infront arbeiten bereits seit 2008 zusammen, es ist mittlerweile eine der ältesten und wichtigsten Kooperationen für den Klub von der Weser.

Im Rahmen der Partnerschaft wird das Unternehmen auch zukünftig wesentliche kommerzielle Rechte des SV Werder auf allen Ebenen und Kanälen vermarkten. Dazu gehören unter anderem das Haupt- und Trikotsponsoring sowie weitere stadiongeborene Rechte, wie zum Beispiel LED-Banden, die Videowalls oder weitere Werbeflächen im Weserstadion.

Großes Lob von Werder-Boss Filbry

"Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Infront ist in jeglicher Hinsicht positiv zu bewerten. Wir sind sehr froh, dass wir unsere seit vielen Jahren bestehende Partnerschaft frühzeitig und langfristig bis ins Jahr 2036 verlängern konnten", meinte der Vorsitzende der Werder-Geschäftsführung, Klaus Filbry, in der Vereinsmitteilung am Donnerstag.

Filbry führte weiter aus, wie wichtig die langfristige Vertragsverlängerung mit der Marketing-Agentur für den Klub ist: "Dieses Commitment ist ein wichtiger Schritt zur fortlaufenden Konsolidierung - gerade mit Blick auf die finanziellen Herausforderungen, die auf der Bremer Weser-Stadion GmbH liegen."

Der Managing Direcor von Infront, Marco Sautner, meinte über die langfristige Ausweitung der Zusammenarbeit: "Die vorzeitige Verlängerung unserer Partnerschaft mit dem SV Werder Bremen ist ein starkes Zeichen für das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsame Vision, den Verein wirtschaftlich erfolgreich weiterzuentwickeln. Das Weserstadion gehört zu den ikonischsten Spielstätten Deutschlands, und es ist unser Ziel, weiterhin attraktive Vermarktungslösungen zu schaffen, die den SV Werder langfristig stärken."