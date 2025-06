Alles fix! VfB Stuttgart tütet Assignon-Transfer ein

IMAGO/William Cannarella

Lorenz Assignon wechselt zum VfB Stuttgart

Was sich bereits seit Tagen anbahnte, wurde am Freitagvormittag dann auch offiziell verkündet und bestätigt: Lorenz Assignon wechselt zum VfB Stuttgart und unterschreibt beim DFB-Pokalsieger einen langfristigen Vertrag.

Der Außenverteidiger kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes in Ländle und ist der erste externe Neuzugang in diesem Transfersommer für den VfB Stuttgart. Lorenz Assignon erhält bei den Schwaben einen langfristigen Vertrag bis 2029.

"Lorenz passt mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Dynamik sehr gut zu unserer Spielphilosophie. Er hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten in der Ligue 1 und in der Premier League unter Beweis gestellt und wichtige Erfahrungen gesammelt", meinte VfB-Sportdirektor Christian Gentner über den 24-Jährigen, der im letzten Jahr als Leihspieler des FC Burnley 15 Mal in der englischen Premier League aufgelaufen war.

Für Stade Rennes spielte er insgesamt 78 Mal in der Ligue 1. "Lorenz hat schon jetzt ein sehr hohes Niveau in seinem Spiel erreicht, gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass er bei uns weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und begrüßen Lorenz herzlich beim VfB", fügte Gentner weiter hinzu.

Assignon: Wechsel "fühlt sich gut an"

Der Rechtsverteidiger selbst meinte nach seinem Schritt in Richtung deutsche Bundesliga: "Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Ich bin sehr glücklich, in Zukunft für den VfB auflaufen zu dürfen. Es ist ein traditionsreicher Klub mit fantastischen Fans. Ich habe mir mehrere Spiele am TV angeschaut und mag die Spielweise des Teams."

Bereits am Donnerstag hatte Assignon die obligatorische sportmedizinische Untersuchung erfolgreich bestanden. Zum Wochenende wurde der Transfer dann nun abgeschlossen und offiziell bestätigt. Der Franzose wird Herausforderer von Josha Vagnoman, der die meiste Zeit in der abgelaufenen Saison als Rechtsverteidiger unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß gesetzt war.