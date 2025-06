FC Schalke 04 verpflichtet Lautern-Talent

IMAGO/Steven Mohr

Anas Bouda (Bildmitte) wechselt zum FC Schalke 04

Anas Bouda galt bis zuletzt als eines der größten Abwehrtalente beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Nun hat sich der FC Schalke 04 die Dienste des Innenverteidigers gesichert.

Wie die Königsblauen am Freitag offiziell mitteilten, haben sie den 19-Jährigen zunächst für die U23-Mannschaft verpflichtet, die in der viertklassigen Regionalliga West an den Start geht.

Bis Anas Bouda erstmals im S04-Trikot auflaufen wird, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Der Abwehrspieler verletzte sich vergangene Woche am Knie und wird zunächst noch Reha-Maßnahmen durchlaufen.

"Anas hat sich im letzten Spiel für seinen bisherigen Verein eine Knieverletzung zugezogen – die Verpflichtung war bereits davor erfolgt. Wir werden ihn in der kommenden Zeit intensiv unterstützen, damit er vollständig und gestärkt zurückkehrt", meinte der Sportliche Leiter der Schalker Knappenschmiede, Raffael Tonello, über den Gesundheitszustand des Neuzugangs. aus der Pfalz.

19 Einsätze für den 1. FC Kaiserslautern II in der vergangenen Saison

Tonello, der auch Chefscout für Top-Talente beim FC Schalke ist, fügte hinzu: "Wir sind von seinen Qualitäten absolut überzeugt: Er ist ein zweikampfstarker und robuster Spieler, der sich über seine Intensität im direkten Duell definiert. Darüber hinaus verfügt er über eine sehr gute Geschwindigkeit und überzeugt als Manndecker."

Bouda war in der abgelaufenen Spielzeit 19 Mal für den Unterbau des 1. FC Kaiserslautern in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum Einsatz gekommen, stand dabei 17 Mal in der Startelf der Lautern-Reserve. Zuvor hatte er auch schon für die U19-Mannschaft des FCK gespielt.

Ob und wann der gebürtige Frankfurter auch ein Kandidat für den Schalker Lizenzspieler-Kader werden wird, bleibt noch abzuwarten.