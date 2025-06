Bayer-Star spricht über hartnäckige Abschiedsgerüchte

IMAGO/Vitali Kliuiev

Granit Xhaka spielt seit 2023 bei Bayer Leverkusen

Fast alle Leistungsträger von Bayer Leverkusen werden in diesem Sommer mit Transfergerüchten in Verbindung gebracht. Nach den Abschieden von Meistertrainer Xabi Alonso sowie der bisherigen Stammspieler Jonathan Tah (in Richtung FC Bayern) und Jeremie Frimpong (FC Liverpool) droht der Werkself der komplette Umbruch. Haut auch Kapitän Granit Xhaka noch in diesem Sommer ab?

Im Rahmen der Länderspielreise mit der Schweiz äußerte sich Granit Xhaka nun auf einer Pressekonferenz zu den Spekulationen seine Person betreffend.

"Ich bekomme natürlich auch sehr viele Sachen mit, viele Gerüchte. Ich war selber derjenige, der in Basel gesagt hat, dass ich bald zurückkomme. Ich habe etwas gezündelt. Aber ich habe noch drei Jahre Vertrag bei Leverkusen. Ich persönlich und die ganze Familie sind sehr glücklich da. Klar, man weiß im Fußball nicht unbedingt, was in der Zukunft so kommt. Aber Stand heute kann ich sagen, werde ich da bleiben", meinte der Mittelfeldspieler, der unter Xabi Alonso unumstrittener Anführer der Werkself war und praktisch immer spielte.

Neben ihm und Starspieler Florian Wirtz werden auch weitere Stammkräfte wie Alex Grimaldo, Piero Hincapie oder Nathan Talla bei anderen Vereinen gehandelt. Xhaka stellte aber auch klar, vor einem Mega-Umbruch bei Bayer Leverkusen grundsätzlich nicht davonrennen zu wollen.

Xhaka "Stand heute" auch in der nächsten Saison bei Leverkusen

"Ich habe 2019 schon einmal einen Umbruch bei Arsenal gehabt. [...] Das kostet natürlich sehr viel Kraft. Ich bin jetzt auch keine 25 mehr, sondern werde im September 33. Klar, die Spieler, die jetzt gehen oder gegangen sind, sind ein hoher Verlust auf jeden Fall, weil sie enorm wichtig waren für die Mannschaft", räumte der gebürtige Baseler zwar ein.

Er fügte aber direkt hinzu: "Wir haben mit Simon Rolfes und Fernando Carro genug Leute, die die Mannschaft hoffentlich nochmals auf das (höchste) Niveau bringen können. Ob mit oder ohne mir, ist eine andere Frage. Stand heute bin ich da."