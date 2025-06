Dicke Personal-Überraschung bei RB Leipzig

IMAGO/motivio

Verlässt RB Leipzig auf eigenen Wunsch: Ex-Schalke-Trainer Manuel Baum

Fußball-Bundesligst RB Leipzig muss aktuell nicht nur einen neuen Cheftrainer suchen. Wie die Sachsen am Freitagmittag mitteilten, ist ab sofort auch ein weiterer Schlüsselposten vakant.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Manuel Baum beendet zum Saisonende seine Tätigkeit als Leiter Nachwuchs bei RB Leipzig. Beide Seiten einigten sich nach Klub-Angaben am Freitag "einvernehmlich" auf die vorzeitige Trennung.

Wer den Posten des 45-Jährigen künftig übernimmt, ist noch nicht geklärt. RB Leipzig will jedoch "zeitnah" über die Nachfolge informieren.

Wie Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, in der offiziellen Mitteilung betonte, ging die Trennung auf Bestreben von Manuel Baum zurück. "Seine Entscheidung aus privaten Gründen respektieren wir natürlich", so der Ex-Profi: "Wir bedanken uns bei Manuel für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit, er hat in den letzten zwei Jahren viele Dinge in unserer Akademie auf den Weg gebracht."

Wechselt Baum zurück zum FC Augsburg?

Manuel Baum war im Juni 2023 als neuer Akademie-Leiter zu RB Leipzig gekommen. Dort sollte er mit neuen Konzepten die Nachwuchsarbeit der Sachsen ankurbeln. Bei RB Leipzig hatten es junge Talente aus den eigenen Reihen eher schwer, bei den Profis Fuß zu fassen.

In den vergangenen zwei Jahren hatte sich allerdings kein Nachwuchsspieler nachhaltig beim Bundesliga-Schwergewicht etablieren können. Die 17-jährigen Viggo Gebel und Faik Sakar konnten in der abgelaufenen Spielzeit immerhin erste Pflichtspielminuten sammeln.

Wie es für Baum nun weiter geht, ist noch nicht klar. "Bild" berichtet allerdings am Freitagmittag sogleich, dass der ehemalige Trainer des FC Augsburg, des FC Schalke 04 und der DFB-Nachwuchsmannschaften womöglich bald schon einen neuen Job haben könnte. Er könnte zur neuen Saison einen Posten im Nachwuchs beim FCA bekleiden, heißt es.