Losfee für erste Pokalrunde steht fest

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Owen Ansah ist die Losfee im DFB-Pokal

Deutschlands schnellster Mann wird zur "Losfee" im DFB-Pokal: Owen Ansah, der als erster Deutscher die Schallmauer von zehn Sekunden geknackt hat (9,99), wird am 15. Juni (17:15 Uhr/ZDF) die erste Pokalrunde der Fußballer ziehen.

Die Zeremonie findet im Fußballmuseum in Dortmund statt, als Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth dabei.

Die erste DFB-Pokal-Runde ist für 15. bis 18. August terminiert. Meister Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart steigen jedoch erst am 26. oder 27. August in den Wettbewerb ein.

Beide Teams spielen am 16. August in Stuttgart um den Franz-Beckenbauer-Cup (ehemals Supercup). Das Pokal-Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.