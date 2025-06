RB Leipzig bindet Abwehr-Talent

IMAGO/Roger Petzsche/SID/IMAGO/Roger Petzsche

Chadaille Bitshiabu war 2023 zu RB Leipzig gewechselt

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Abwehr-Talent El Chadaille Bitshiabu vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der französische Innenverteidiger unterschrieb laut Vereinsangaben einen neuen Vertrag bis 2029.

Der 20-Jährige war 2023 von Frankreichs Topklub Paris Saint-Germain zu den Sachsen gewechselt, damals aber gleich von einer Innenbandverletzung ausgebremst worden. In der vergangenen Saison lief er in 28 Pflichtspielen auf.

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer begrüßte in einer Vereinsmitteilung die Verlängerung mit "einem der größten Abwehrtalente in der Bundesliga". Bitshiabu habe in dieser Saison "eine tolle Entwicklung genommen, in allen Bereichen große Fortschritte gemacht und sich die Verlängerung damit total verdient", sagte Schäfer.