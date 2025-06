Kompany brennt auf Duell mit Boca Juniors

IMAGO/Markus Fischer

Vincent Kompany stimmt Manuel Neuer und den FC Bayern zurzeit auf die Klub-WM ein

Für den FC Bayern ist die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene Klub-WM die letzte Chance, 2025 auf internationalem Parkett einen Titel zu holen. Trainer Vincent Kompany betont den Stellenwert des Wettbewerbs, macht seine Mannen heiß - und freut sich schon jetzt besonders auf ein Duell.

Die Klub-WM, die vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA stattfindet, sei "eine großartige Gelegenheit, den Klub zu präsentieren - nicht nur unseren bestehenden Fans, sondern auch Menschen, die potenziell neue Fans werden könnten", sagte Vincent Kompany wenige Tage vor Turnierstart.

Der FC Bayern startet am 15. Juni gegen Auckland City aus Neuseeland in die Klub-WM, trifft in Gruppe C zudem noch auf den Lissaboner Renommierklub Benfica und die Boca Juniors aus Buenos Aires.

Kompany ist besonders heiß auf das "aufregende" Spiel gegen die Argentinier. "Zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden weltweit – unsere und ihre – und zwei der traditionsreichsten, erfolgreichsten Klubs treffen aufeinander", schwärmte der Belgier.

Kompany sieht es als Vorteil, lange Jahre selbst Profi auf Top-Niveau gewesen zu sein. "Ich kann mich mit vielen der Spieler sehr gut identifizieren. Ich weiß, was sie motiviert – oder kann es zumindest gut nachvollziehen", sagte der frühere Abwehrspieler von Manchester City.

FC Bayern: Klub-WM "schwer vorherzusagen"

Er sei sicher, "dass an Leidenschaft für dieses Turnier nicht fehlen wird", so Kompany. Wie der Wettbewerb läuft, "ist schwer vorherzusagen", mied Kompany eine Prognose. Eines aber sei sicher: "Es wird einzigartig."

Neben dem FC Bayern nimmt aus der Bundesliga noch Borussia Dortmund an der Klub-WM teil. Der BVB bekommt es in Gruppe F mit Fluminense aus Rio de Janeiro, den Mamelodi Sundowns aus Südafrika und Ulsan HD FC aus Südkorea zu tun.

Schönheitsfehler für viele Fußball-Fans: Der FC Barcelona ist nicht am Start, für Spanien treten Real Madrid und Altético Madrid an.