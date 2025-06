SV Elversberg präsentiert neuen Trainer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Kirsten Thiemann

Vincent Wagner treibt künftig die SV Elversberg an

Nach dem Abgang von Horst Steffen hat der Fußball-Zweitligist SV Elversberg Vincent Wagner als neuen Trainer verpflichtet.

Die Saarländer, die in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatten, statteten den 39-Jährigen mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Wagner war zuletzt für die U23 der TSG Hoffenheim verantwortlich, mit dem Team gelang ihm der Aufstieg in die 3. Liga.

"Mit allem, was er mitbringt, passt er sehr gut zu uns - er vereint fachliche Kompetenz mit kreativen Ansätzen und einem mutigen Spielstil, den wir gerne in Elversberg sehen", sagte SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book: "Vincent wird unseren bisherigen Weg nicht nur fortführen, sondern mit neuer Energie bereichern und entwickeln."

Der in Nordhausen geborene Wagner, der derzeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Lehrgang für die Pro-Lizenz absolviert, bezeichnete die neue Aufgabe als "unglaublich spannend".

In Elversberg sei "in den vergangenen Jahren viel Positives entstanden, das ich aufnehmen kann, aber es gibt auch noch Spielraum für eigene Impulse. Die SVE ist ein Verein im Wachstum, das macht es umso aufregender".

SV Elversberg verpasste Bundesliga-Aufstieg nur haarscharf

Steffen hatte sich zuvor dem Bundesligisten Werder Bremen angeschlossen. Mit Elversberg hatte er haarscharf den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation verpasst, die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Der 56-Jährige hatte den Dorfklub innerhalb von zwei Jahren aus der Regionalliga Südwest bis in die 2. Liga geführt.