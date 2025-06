FIFA testet technische Neuerungen bei Klub-WM

AFP/SID/FRANCK FIFE

Die Trophäe der Klub-WM

Die Klub-WM im Sommer wird für die FIFA auch zu einer Art Spielwiese für technische Innovationen. Am Freitag präsentierte der Fußball-Weltverband eine Reihe an Neuerungen für das Turnier in den USA (ab 14. Juni).

Dazu gehören neben den Bodycams für Schiedsrichter auch eine schnellere Abseitserkennung, Auswechsel-Tablets für die Teams und mehr Einblicke für die Fans in VAR-Entscheidungen.

In den Stadien sollen auf den großen Bildschirmen in Echtzeit die Sequenzen gezeigt werden, die sich der Schiedsrichter nach einem VAR-Eingriff am Monitor anschaut. Bislang war dies nur in der Live-Übertragung möglich.

Die FIFA erhofft sich dadurch mehr Transparenz. Durch den Testlauf mit einer Kamera am Körper des Unparteiischen soll herausgefunden werden, inwiefern das Seherlebnis für die Fans verbessert wird. Die Bilder sollen unter anderem in den Live-Übertragungen verwendet werden.

Zudem kommt bei der Klub-WM eine "fortgeschrittene Version" der halbautomatischen Abseitstechnik zum Einsatz, diese soll mit mehreren Kameras, einem Sensor im Ball und künstlicher Intelligenz die Entscheidungsfindung beschleunigen. Neu ist auch das Auswechsel-Tablet für die Teams, das laut FIFA die Wechselprozesse optimieren und besser strukturieren soll. Durch das Tablet sei sichergestellt, dass alle "auf dem aktuellen Stand" sind, die Technik biete auch einen "klaren Überblick" über die verbleibenden Wechseloptionen.