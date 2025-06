Watzke hofft auf "Ruck" im DFB-Team

AFP/SID/INA FASSBENDER

Watzke hofft auf eine Reaktion des deutschen Teams

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Portugal erwartet DFB-Vize Hans-Joachim Watzke eine Trotzreaktion des deutschen Fußball-Nationalteams im "kleinen Finale" der Nations League.

"Ich hoffe, dass sich die Mannschaft einen Ruck gibt", sagte der 65-Jährige dem "kicker". Vor der Partie gegen Frankreich am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart müssten sich die Spieler sagen: "Jetzt reiße ich mich komplett am Riemen, gebe alles und gehe auch körperlich komplett rein in die Zweikämpfe".

Aus Watzkes Sicht kann die Niederlage gegen Portugal im Halbfinale (1:2) aber auch "heilsam" für die ersatzgeschwächte Mannschaft wirken.

"Es war ein Rückschlag. Aber vielleicht gelingt es gegen Frankreich, sich ein Stück weit zu rehabilitieren", sagte der Top-Funktionär.

Dafür müsse das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Franzosen "auch ein bisschen wehtun. Fußballerisch werden wir die nicht überflügeln".

Auf die WM im nächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko soll der verpasste Titel in der Nations League keine Auswirkungen haben. "Das bedeutet noch gar nix. Wir müssen jetzt nicht alles infrage stellen", sagte Watzke, der das deutsche Team jedoch nicht zu den "Top-Favoriten" auf den WM-Titel zählt: "Aber du hast immer eine Chance."