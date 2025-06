So viel muss der FC Bayern für Tah noch zahlen

IMAGO/Revierfoto

Jonathan Tah wechselt früher zum FC Bayern

Der FC Bayern hat sich offenbar entschieden, den ohnehin ab 1. Juli verpflichteten Jonathan Tah einige Wochen früher von Bayer Leverkusen zu holen. Wie viel die Münchner dafür zahlen müssen, dass Tah für die Klub-WM von Beginn an ein Faktor ist, ist nun durchgesickert.

Jonathan Tah soll mit dem FC Bayern zur Klub-WM fahren - und zwar direkt von Beginn an und nicht erst ab einem möglichen Viertelfinale im Juli mitwirken, das haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters nun entschieden.

Wie "Sky", "Bild", der "kicker" und der Transfer-Reporter Fabrizio Romano berichten, haben sich die Münchner mittlerweile mit Tahs Noch-Klub Bayer Leverkusen auf einen vorzeitigen Wechsel des eigentlich noch bis Ende Juni gebundenen Verteidigers geeinigt.

Demnach soll Tah, der sich derzeit noch im Kreise der DFB-Elf befindet und am Sonntag das Spiel um Platz drei in der Nations League vor sich hat (ab 14:30 Uhr live im Free-TV bei RTL), schon am Dienstag mit dem Bayern-Tross in die USA reisen.

Dass dies möglich ist, liegt daran, dass der FC Bayern nach einigem Hin und her doch noch eine Ablöse für den Nationalspieler an Bayer Leverkusen überweist.

FC Bayern legt auch beim Gehalt drauf

Nach neuesten "Sky"-Informationen sind das 800.000 Euro als Fix-Summe. Hinzu kommen, je nach Erfolg bei der Klub-WM, mögliche Nachzahlungen in Form von Boni, die bei über einer Million Euro liegen können.

Damit könnte sich das Gesamt-Ablösepaket auf rund zwei Millionen Euro anhäufen und damit jener Summe entsprechen, die in den letzten Wochen gehandelt worden war.

Der "kicker" hingegen schreibt von einem Gesamtvolumen von zwischen zwei und vier Millionen Euro und geht ebenfalls von einer nicht näher genannten Fixsumme samt Boni aus.

So oder so: Die Ablöse ist nicht das einzige, das die Bayern berappen müssen. Hinzu kommt noch das Gehalt des Innenverteidigers für die restlichen Wochen bis zum eigentlichen Vertragsende bei Bayer. Da Tah in München rund zwölf Millionen Euro im Jahr kassiert, dürfte es sich um etwas weniger als eine Million Euro handeln. Bayer spart derweil wohl rund 250.000 Euro dadurch, dass Tah früher geht.

Dass Tah überhaupt vorzeitig zum FC Bayern wechseln kann, hatte die FIFA ermöglicht. Denn der Weltverband hat für die Klub-WM mit 32 Teams ein extra Transferfenster eingerichtet. Bis zum 10. Juni können die Teilnehmer neue Spieler unter Vertrag nehmen oder auslaufende Verträge für den Turnierzeitraum verlängern.

Dieses Fenster wollen die Bayern auch mit Blick auf Tom Bischof nutzen. Der Mittelfeldspieler kommt im Sommer von der TSG Hoffenheim, auch die Kraichgauer fordern wohl eine Ablöse für die frühzeitige Freigabe.