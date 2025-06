Bericht: Sané fährt "ohne Vertrag" mit Bayern zur Klub-WM

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leroy Sané soll beim FC Bayern verlängern, hat dies aber bislang nicht getan

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft zwar am Monatsende aus, dennoch soll der Offensivmann mit zur Klub-WM reisen, bei der die Münchner im Erfolgsfall bis weit in den Juli hinein gefordert sind. Gut möglich also, dass Sané verlängert, jedoch anders als gedacht.

Die Zeit läuft: Noch gut drei Wochen hat der Vertrag von Leroy Sané Gültigkeit beim FC Bayern, dann läuft das Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers aus. Heißt: Ab 1. Juli steht Sané ohne Vertrag da, befindet sich dabei aber möglicherweise in der Situation, mit dem FC Bayern noch mitten in der Klub-WM gefordert zu sein.

Denn Sané soll laut "kicker" - nach jetzigem Stand - am Dienstag mit in die USA reisen, wo der deutsche Rekordmeister im Bestfall vom 14. Juni bis zum 13. Juli - dem Finaltag - im Turnier dabei ist.

Heißt: Damit Sané auch wirklich am Viertelfinale, das ab Juli ansteht, und den beiden möglichen weiteren K.o.-Duellen danach, teilnehmen kann, müsste er noch einmal beim FC Bayern verlängern. Aber eben anders als bisher gedacht nur für eben jenen Klub-WM-Zeitraum. So beschreibt das Fußball-Fachmagazin das Szenario.

Wie es danach langfristig weitergeht, ist noch offen. Eigentlich hätten die Münchner bei Sané bereits vor einigen Wochen gern Nägeln mit Köpfen gemacht und den Offensivmann langfristig gebunden. Sportvorstand Max Eberl soll dem Bayern-Star sogar schon ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung vorgelegt haben, das zehn Millionen Euro Grundgehalt und Bonuszahlungen enthielt, mit denen die Jahressumme auf 15 Millionen Euro hätte anwachsen können.

Türkei-Klub lockt Sané mit Top-Gehalt

Doch Sané überraschte mit einem Berater-Wechsel und wird nun seit Kurzem von Pini Zahavi vertreten - in München als "geldgieriger Piranha" (O-Ton Uli Hoeneß) verschrien - und fordert wohl eine Nachbesserung, auf die sich die Bayern-Bosse eigentlich nicht mehr einlassen wollen.

Dementsprechend hängt Sanés Zukunft beim FCB aktuell am seidenen Faden. In den USA könnte nun nachverhandelt werden, falls Sané sich nicht vorher schon anderweitig entschieden hat.

Denn gleichzeitig bringen sich andere Klubs beim deutschen Nationalspieler in Stellung. Der FC Arsenal und Tottenham Hotspurs sollen aus England Interesse zeigen, in der Türkei haben wohl Galatasaray und Fenerbahce die Fühler ausgestreckt. Auch davon berichtet der "kicker".

Letztgenannter Istanbul-Klub bietet Sané laut "Sky Sport" 15 Millionen Euro netto im Jahr. Galatasaray soll dem Angreifer derweil ein Angebot über zehn bis zwölf Millionen Euro per annum unterbreitet haben.