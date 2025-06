DFB-Gegner Frankreich plagt nächster Ausfall

AFP/SID/LOU BENOIST

Auf die Startelf-Rückkehr folgte die Verletzung

Frankreich muss im Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Deutschland einen weiteren Ausfall verkraften.

Neben den Angreifern Ousmane Dembélé und Bradley Barcola fehlt auch Verteidiger Clément Lenglet dem Team von Didier Deschamps aufgrund einer Verletzung an der Hüfte. Das gab der Verband einen Tag vor der Begegnung am Sonntag (ab 14:30 Uhr im Free-TVbei RTL) in Stuttgart bekannt.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte Lenglet im Halbfinalspiel gegen Spanien (4:5) seinen ersten Startelfeinsatz für Frankreich seit fast vier Jahren gefeiert. Mit Atlético Madrid soll der Abwehrspieler noch die Klub-Weltmeisterschaft in den USA (14. Juni bis 13. Juli) bestreiten.