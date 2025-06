Matthäus stellt Nagelsmann-Experimente in Frage

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Nagelsmann (li.) wurde von Matthäus kritisiert, aber auch gelobt

Die 1:2-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Halbfinale der Nations League gegen Portugal unter der Woche hallt weiter nach. Nun hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Julian Nagelsmann für dessen Experimente kritisiert - aber den Bundestrainer gleichzeitig auch gestärkt!

Dass die Leistungen bei der Halbfinal-Pleite gegen Portugal (1:2) zu wenig waren, um vom DFB-Team als großem WM-Favoriten zu träumen, liegt auf der Hand. Da aber ohnehin noch viele Monate Zeit sind bis zum großen Turnier in den USA, sollte man Ruhe bewahren, betonte jedenfalls TV-Experte Lothar Matthäus.

"Wir müssen Julian Nagelsmann vertrauen. Er hat bisher einen hervorragenden Job gemacht. Er hat die Euphorie in Deutschland mit der Mannschaft zurückgebracht, gerade während der Europameisterschaft", sagte der Rekordnationalspieler gegenüber "Bild" und fügte an: "Und mein Vertrauen in ihn ist groß."

Weniger gut fand Matthäus allerdings die Experimente, die Nagelsmann gegen Portugal anstellte.

"Ich habe mich ja schon am Mittwochabend gefragt nach dem Spiel, warum man auf einmal mit einer Dreierkette spielt und dann Koch immer ins Mittelfeld vorzieht, was er ja eigentlich noch nie gemacht hat, wo er eben nicht unbedingt die Praxis dafür hat", legte der 64-Jährige den Finger in die Wunde des Bundestrainers und fügte an: "Es sind einige Sachen ausprobiert worden, die nicht unbedingt funktioniert haben."

Damit dürfte sich Matthäus auch auf den Dreifachwechsel Nagelsmanns bezogen haben, den dieser nach einer Stunde vollzogen hatte und der für einen Bruch im deutschen Spiel sorgte.

Matthäus will keine "Ausreden" gelten lassen, bleibt aber gelassen

Dass einige namhafte Spieler aktuell fehlen, allen voran Offensiv-Shootingstar Jamal Musiala und Abwehrchef Antonio Rüdiger, sollte nicht als "Ausrede" gelten, so Matthäus weiter.

Nicht verpassen! RTL überträgt am Sonntag (8. Juni) ab 14:30 Uhr das Spiel um Platz 3 bei der Nations League mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+. Auch das Nations-League-Finale in der Münchner Allianz Arena läuft bei RTL sowie auf RTL+, Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr.

"Es war einfach nicht der Tag der deutschen Mannschaft, nicht die richtigen Entscheidungen auf und außerhalb des Platzes", nahm der TV-Experte sowohl Nagelsmann als auch die DFB-Stars in die Pflicht.

Aber: "Man kann nicht immer alles richtig machen und dann lieber jetzt, als wenn es um Punkte geht in der Qualifikation beziehungsweise dann später bei der Weltmeisterschaft", so Matthäus versöhnlich.