Kane rettet schwache Engländer - Tuchel wütet

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Harry Kane rettete England den Sieg bei Fußball-Zwerg Andorra

Mit einem extrem zähen Pflichtsieg bleiben Thomas Tuchel und die englische Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf Kurs.

Der deutsche Trainer führte den Vize-Europameister am Samstag in Barcelona zu einem überhaupt nicht überzeugenden 1:0 (0:0) gegen den krassen Außenseiter Andorra, die Nummer 173 der FIFA-Weltrangliste.

"Es ist kein Spiel, an das sich viele erinnern werden. Wir hatten gute Phasen, nehmen die drei Punkte mit und machen weiter", sagte Harry Kane, der das Tor des Abends schoss.

England ist mit neun Punkten aus drei Spielen klarer Spitzenreiter der Gruppe K, in der die Three Lions im ersten Lehrgang unter Tuchel bereits Lettland (3:0) und Albanien (2:0) geschlagen hatten. Vierter Gegner ist Serbien.

Tuchel bot im Stadion von Espanyol Kane und Jude Bellingham auf, er überraschte zudem mit dem ersten Einsatz für Jordan Henderson seit mehr als eineinhalb Jahren.

Auf der anderen Seite war die Auswahl weit weniger exquisit: Im defensiven Mittelfeld Andorras rackerte Pau Babot vom fünftklassigen Hanauer SC in der Hessenliga im Spiel seines Lebens. Der 21-Jährige verpasste dafür das Kreispokalfinale.

Tuchel wird an der Linie zum HB-Männchen

England hatte an die 90 Prozent Ballbesitz und reichlich Torchancen, aber zur Halbzeitpause stand es immer noch 0:0. Die Fans begleiteten ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine, Tuchel stürmte an die Seitenlinie und forderte energisch mehr Konsequenz ein.

Als sich zart die Möglichkeit einer Blamage anzudeuten begann, traf jedoch Kane im Rutschen aus kürzester Distanz - es war das dritte Tor des Bayern-Stars im dritten Spiel der WM-Qualifikation. Das englische Spiel blieb dennoch schwach, trotz weiterhin drückender Überlegenheit. Andorra bekam sogar durch Guillaume Silvain Lopez (75.) vom nationalen Meister Inter Club d'Escaldes eine Chance auf den Ausgleich.