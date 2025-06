Rangnicks Ösis siegen - Holland souverän

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Marcel Sabitzer (M.) traf für Österreich gegen Rumänien

Die Fußball-Nationalmannschaften aus Österreich und den Niederlanden sind souverän in die WM-Qualifikation gestartet. Das ÖFB-Team von Trainer Ralf Rangnick bezwang in der Gruppe H den Weltranglisten-45. Rumänien 2:1 (1:0). Die Elftal wurde beim 2:0 (2:0) gegen Finnland ihrer Favoritenrolle in der Gruppe G gerecht.

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion stellte Rangnick neun Bundesliga-Profis von Beginn an auf, das erste Tor erzielte Michael Gregoritsch (42.) vom SC Freiburg.

Borussia Dortmunds Marcel Sabitzer (60.) legte nach. Die Rumänen, für die Denis Alibec (90.+5) kurz vor Schluss verkürzte, sind neben Bosnien-Herzegowina (drei Spiele, drei Siege) der größte Konkurrent für Rangnicks Mannschaft auf dem Weg zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Niederlande im hohen Norden effizient

Derweil starteten die Niederländer in Helsinki effizient: Memphis Depay (6.) und Denzel Dumfries (23.) überwanden den finnischen Keeper Lukas Hradecky von Bayer Leverkusen, der sein 100. Länderspiel absolvierte. Danach kontrollierte das Team von Trainer Ronald Koeman weiterhin das Spiel, das eigene Tor vom künftigen Bayer-Torwart und neuen Hradecky-Kontrahenten Mark Flekken geriet nicht in Gefahr.

Hauptkonkurrent der Niederlande in der Gruppe G ist Polen (zwei Spiele, zwei Spiele). Am Dienstag steht für den EM-Halbfinalisten die Pflichtaufgabe gegen Malta an, das ÖFB-Team ist in San Marino gefordert (beide 20.45 Uhr/DAZN).

Aufgrund der Nations League begann die WM-Qualifikation für beide Nationalteams verspätet. Die Niederlande waren im März im Viertelfinale an Spanien gescheitert, Österreich hatte den Wiederaufstieg in die A-Liga verpasst.