Chelsea-Angebot für Gittens weit unter BVB-Vorstellungen

IMAGO/Maximilian Koch

Jamie Gittens will zum FC Chelsea

Der Transfer-Poker um Jamie Gittens von Borussia Dortmund geht in die heiße Phase. Einem Medienbericht zufolge haben die Blues dem BVB ein erstes Angebot gemacht - das allerdings weit unter den Vorstellungen der Schwarzgelben liegt.

Laut "Sky" hat der FC Chelsea ein erstes Angebot bei Borussia Dortmund hinterlegt, um Jamie Gittens an die Stamford Bridge zu holen. Es soll sich auf umgerechnet rund 35 Millionen Euro belaufen. Der BVB wolle allerdings "mindestens" 50 Millionen Euro für den 20-jährigen Briten, heißt es.

Dem Pay-TV-Sender zufolge ist sich Gittens mit dem Conference-League-Sieger aus London über einen langfristigen Vertrag bis 2032 einig.

Nach "Sky"-Informationen lasse sich Chelsea in den Verhandlungen aber Zeit und will "abwartend reagieren". Gittens muss demnach nicht zwingend bei der am 14. Juni in den USA beginnenden Klub-WM an Bord sein.

Das Online-Portal "Caught Offside" hatte zuletzt vermeldet, dass dem BVB bereits eine Offerte vom FC Chelsea vorliege. Die Blues böten 65 Millionen Euro für den 20-Jährigen, der unter Trainer Niko Kovac zuletzt überwiegend nur Ersatzspieler war, hieß es. Daraufhin wurde über einen "Blitz-Abgang" Gittens spekuliert.

BVB: Gittens und Chelsea seit Wochen im Austausch

Die "Ruhr Nachrichten" dementierten die "Caught-Offside"-Meldung einer ersten Offerte allerdings. Der BVB würde einem Blitz-Abgang gleichwohl nur zustimmen, wenn der FC Chelsea mit einem passenden Angebot in der Ruhrpottmetropole vorstellig wird.

Dieses müsste laut "Ruhr Nachrichten" eine Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro vorsehen. Der für gewöhnlich gut informierten Regionalzeitung zufolge befinden sich Gittens und Chelsea seit Wochen in einem regen Austausch.

Bei Borussia Dortmund warte man nur auf die Kontaktaufnahme aus der englischen Hauptstadt - die nun offenbar erfolgt ist, wenn auch mit einem Angebot, das deutlich unter der Wunsch-Ablöse des BVB liegt.

Der U21-Nationalspieler Gittens soll bei Chelsea auf Jadon Sancho folgen. Der Offensivspieler kehrt nach seiner Leihe vorerst zu Manchester United zurück.