Kanada, Mexiko, USA: So schlugen sich die drei WM-Gastgeber

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/MARK BLINCH

Doppeltorschütze: Kanadas Jonathan David

Die Fußball-Nationalmannschaft Kanadas hat sich ein Jahr vor dem Heim-WM-Start in sehr ansprechender Form präsentiert, die weiteren Gastgeber USA und Mexiko hingegen haben noch Nachholbedarf.

Die Kanadier gewannen am Samstag in Toronto ohne ihren verletzten Bayern-Star Alphonso Davies 4:2 (3:0) gegen die Ukraine, die Amerikaner verloren in East Hartford trotz früher Führung mit 1:2 (1:2) gegen die Türkei. Mexiko unterlag der Schweiz in Salt Lake City 2:4 (0:1).

Die drei Nachbarn richten das Giga-WM-Turnier für erstmals 48 Nationen vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 gemeinsam aus. In den USA finden 78 der insgesamt 104 Spiele statt, darunter das Finale im MetLife Stadium von East Rutherford. Mexiko und Kanada haben jeweils 13 Spiele, eröffnet wird die WM in Mexiko-Stadt.

Die Kanadier spielen derzeit ein Viererturnier ("Canadian Shield") mit der Ukraine, der Elfenbeinküste/Côte d'Ivoire und Neuseeland. Jonathan David vom OSC Lille (2), Debütant Promise David (1) und Tajon Buchanan (1) trafen für die überlegene Mannschaft von Trainer Jesse Marsch, ehemals Coach von RB Leipzig.

Alle drei WM-Gastgeber bereiten sich als Titelanwärter auf den Gold Cup (ab 14. Juni) in den USA und Kanada vor, die Kontinentalmeisterschaft für Nord- und Mittelamerika und die Karibik. Gespielt wird in 14 Stadien in 13 Städten, zwölf davon in den USA. Das Turnier läuft parallel zur Klub-WM in den USA (ab 15. Juni).