Bayern-Trio als Tauschmasse für Leao gehandelt

Leao ist seit einiger Zeit Thema beim FC Bayern

Kommt es doch noch zum Wechsel von Leao zum FC Bayern? Nachdem es zuletzt Gerüchte darum gab, dass das Interesse der Münchner am Offensivmann von AC Mailand abgekühlt sein soll, gibt es nun neue Informationen. Demnach könnte einer von drei abwanderungswilligen FCB-Stars sogar als Tauschmasse für Leao in einen Deal einberechnet werden.

in den letzten Wochen hieß es immer wieder, dass der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Flügelflitzer Rafael Alexandre Conceição Leão - kurz Leao - als heißen Kandidaten ausgemacht hat. Am Wochenende berichtete jedoch "Bild", dass Sportvorstand Max Eberl die Gespräche und Verhandlungen um den Offensivmann in Diensten von AC Mailand gestoppt haben soll. Doch laut "footmercato.net" verhält sich die Lage anders.

Demnach wird doch weiter intensiv an einem Transfer von Leao gearbeitet. Sogar so sehr, dass Eberl und Co. gerade ein Angebot für den Linksaußen vorbereiten, das ein Volumen von 75 Millionen Euro haben soll. Das ist jene Summe, die laut verschiedenen Medienberichten von Mailänder Seite aus für den begehrten Portugiesen gefordert wird.

Möglicherweise könnte es sogar noch im aktuellen Spezial-Transferfenster etwas werden, das extra für an der Klub-WM teilnehmende Vereine, wie den FC Bayern, geöffnet wurde. "footmercato.net" jedenfalls erwartet, dass zu Beginn der kommenden Woche Tempo ins Spiel kommt: Um den Transfer bis zum 10. Juni über die Bühne zu bekommen? Möglich. Weitere Kontakte zu den AC-Bossen seien jedenfalls geplant.

Klar ist wohl, dass der FC Bayern besagte 75 Millionen Euro nicht als Komplett-Summe für Leao ausgeben wird, sondern dem Bericht einen Spieler im Deal verrechnen beziehungsweise eintauschen will. Hierbei ist ein Trio in den Fokus gerückt, aus dem ein Star am Ende mit der Rest-Ablöse für Leao im Tausch in Mailand landen könnte.

Trio des FC Bayern ein Tausch-Thema?

Namentlich ist das unter anderem der Innenverteidiger Min-jae Kim, der ohnehin abwanderungswillig ist und sich wohl auch gut einen Wechsel zurück nach Italien vorstellen kann, wo er bei der SSC Neapel seine beste Zeit hatte, bevor er 2023 nach München ging. Neben Kim nennt der Bericht auch Leon Goretzka und Kingsley Coman als mögliche Kandidaten für einen Tausch.

Während Coman ebenfalls schon länger als Verkaufskandidat gilt, ist die Lage bei Goretzka etwas schwieriger. Der deutsche Nationalspieler will eigentlich gern beim FCB bleiben, war jedoch in der Vergangenheit immer wieder als möglicher Abgang gehandelt worden.