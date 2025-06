Kylian Mbappé ist Fan von DFB-Star

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Mbappè tritt mit Frankreich gegen das DFB-Team an

Frankreich-Superstar Kylian Mbappé hat vor dem Spiel um Platz drei der Nations League gegen Deutschland verraten, wie sehr er von einem DFB-Star angetan ist und zudem auch über Xabi Alonso gesprochen, von dem der Franzose bald bei Real Madrid trainiert werden wird.

Wenn am Sonntagnachmittag in Stuttgart der Ball rollt im Nations-League-Duell zwischen Frankreich und Deutschland (ab 14:30 Uhr live im Free-TV bei RTL) dann dürfte Kylian Mbappé auf dem Rasen einem begegnen, vor dem er Hochachtung hat, wie der Superstar der französischen Elf vor der Partie im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de betonte: DFB-Shootingstar Florian Wirtz!

"Er ist ein Top-Talent und ich denke, Deutschland kann sich glücklich schätzen, einen Spieler wie ihn zu haben", sagte der Angreifer von Real Madrid und verriet: "Ich mag ihn und ich sehe ihn gerne spielen."

Mit Blick auf den bevorstehenden Transfer von Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool, fügte Mbappé an: "Es sieht so aus, als würde er diesen Sommer wechseln. Dann werden wir sehen, wie es für ihn weitergeht und ob er sich noch verbessern kann."

Am Sonntagnachmittag steht nun wohl das direkte Duell mit dem "wirklich guten Spieler" an, wie Mbappé Wirtz nannte, jedenfalls dann, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann Wirtz auch spielen lässt. Für Mbappé und die Deutschen geht es aber "nur noch" um Platz drei.

Mbappé war schon in Kontakt mit Alonso

Mbappés Franzosen hatten im Halbfinale zuvor in einem spektakulären Duell gegen Spanien (4:5) verloren, Deutschland unterlag Portugal (1:2). Das Finale wird am Abend (ab 20:15 Uhr live im Free-TV bei RTL) in München gespielt.

Neben Wirtz sprach Mbappé auch über Xabi Alonso, seinen zukünftigen Trainer bei Real Madrid. Gab es schon Kontakt? Ja, sogar "schon ein paar Mal", wie der Angreifer erklärte.

"Ich freue mich sehr, einen Trainer wie ihn zu haben. Wir sind bereit, von ihm zu lernen, weil wir gewinnen wollen und wir haben das Gefühl, dass wir mit ihm gewinnen können", zeigte Mbappé seine Vorfreude auf den Nachfolger von Carlo Ancelotti.