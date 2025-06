Braunschweig holt Preußen-Verteidiger

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Wechselt nach Braunschweig: Lukas Frenkert

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Abwehrspieler Lukas Frenkert verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Innenverteidiger kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten Preußen Münster und unterschreibt einen Vertrag bis 2027 mit Verlängerungsoption. Das gaben die Niedersachsen am Sonntag bekannt.

"Lukas kann in der Abwehr alle Positionen spielen, ist beidfüßig, bringt Qualitäten im Spielaufbau und Kopfballstärke mit", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel: "Er hat in Münster eine sehr gute Saison gespielt, und wir sind überzeugt, dass er bei uns daran anknüpfen wird und noch weiteres Potenzial in seiner Entwicklung hat."