Holstein Kiel holt dänischen U20-Nationalspieler

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Gonzales Photo/Mads Andersen

Von Aalborg nach Kiel: Kasper Davidsen

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat den dänischen Mittelfeldspieler Kasper Davidsen verpflichtet.

Der 20-Jährige kommt von Aalborg BK und erhält einen Vertrag bis 2029. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Die Ablösesumme soll bei rund 1,5 Millionen Euro liegen. Der dänische U20-Nationalspieler steuerte in 30 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison zwei Torvorlagen bei.

"Kasper vereint neben präzisem Passspiel, hohem Tempo und sehr guten technischen Voraussetzungen auch Laufstärke und eine körperliche Komponente. Das sind alles Merkmale für einen modernen Mittelfeldspieler", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe: "Als dänischer Juniorennationalspieler ist er bereits international erfahren und besitzt gleichzeitig noch ein enormes Entwicklungspotential."