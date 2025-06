Gittens-Offerte wohl viel höher - die Forderung aber auch!

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Jamie Gittens könnte den BVB zeitnah verlassen

Jamie Gittens gilt bei Borussia Dortmund als heißer Wechselkandidat, der FC Chelsea ist der intensivste Bewerber auf eine Verpflichtung. Doch noch müssen sich BVB und Blues auf die Modalitäten verständigen, allen voran die Ablöse scheint noch ein schwieriges Thema zu sein. Doch nun gibt es neue Informationen zu den jüngsten Gerüchten.

Lost in Translation? Diese Frage muss einen Tag nach Berichten darüber gestellt werden, dass der FC Chelsea 35 Millionen Euro für Jamie Gittens von Borussia Dortmund geboten habe. Unter anderem hatte "Sky" vermeldet, dass die Blues mit der besagten Offerte gescheitert seien.

Nun kommt heraus: Offenbar hat es sich gar nicht um 35 Millionen Euro gehandelt, sondern um (etwas mehr als) 35 Millionen Pfund. Das jedenfalls hat "Bild" erfahren. Ein kleiner, aber durchaus feiner Unterschied, denn die vom Boulevard-Blatt konkret genannten 35,5 Millionen Pfund entsprechen umgerechnet mehr als 42 Millionen Euro.

Mit dieser Summe ist der FC Chelsea aber immer noch weit weg dem Preis, den der BVB angeblich aufrufen soll.

Nachdem die "Ruhr Nachrichten" zuletzt von mindestens 60 Millionen Euro schrieben, die nötig seien, damit Gittens noch innerhalb des speziell für die Klub-WM geöffneten Sonder-Transferfensters (das abends am 10. Juni schließt) nach London wechselt, womit er auch am großen Turnier teilnehmen könnte, vermeldet "Bild" nun noch höhere Forderungen des Bundesligisten, der ebenfalls bei der Klub-WM dabei ist.

FC Chelsea bereitet nächste Offerte für BVB-Star Gittens vor

Demnach ruft der BVB eine Ablöse von 70 Millionen Euro auf, das sei die Schmerzgrenze für den jungen Engländer. Kein Wunder also, dass die Schwarz-Gelben die erwähnten 35,5 Millionen Pfund (oder eben gut 42 Millionen Euro) abgelehnt haben.

Will Chelsea also Gittens schon zeitnah verpflichten, muss der englische Top-Klub über den aktuell geschätzten Marktwert von 50 Millionen Euro hinausgehen. Derzeit scheint es so, als wäre der Premier-League-Klub dazu bereit. Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano soll Chelsea gerade ein weiteres Angebot für Gittens vorbereiten. Bei diesem könnte der Sockelbetrag erhöht und über neue und leichter erreichbare Bonuszahlungen eine Einigung erzielt werden.

Mit dem Spieler sollen sich die Engländer ohnehin schon lange einig sein. Ihm winkt laut "The Athletic" gar ein Siebenjahresvertrag, wie zuletzt durchsickerte. Jahresgehalt: 6,5 Millionen Euro (statt bislang geschätzte 3,5 Millionen Euro in Dortmund).