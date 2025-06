Chelsea-Star erneut beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/MDI/Shutterstock

Christopher Nkunku (l.) wird abermals mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern sucht auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen für die Offensive. Ein Spieler des FC Chelsea wird nun zum wiederholten Male mit dem Fußball-Bundesligist in Verbindung gebracht.

Wie der Journalist Ben Jacobs beim Kurznachrichtendienst X berichtet, besitze der FC Bayern nach wie vor ein Interesse an Christopher Nkunku vom FC Chelsea.

Laut dem Reporter wird erwartet, dass der Angreifer die Londoner im Sommer verlässt. Der 27-Jährige ist vertraglich noch bis 2029 an die Blues gebunden.

Nkunku galt bereits in der zurückliegenden Winter-Transferperiode als Wechsel-Kandidat. Der FC Bayern wurde damals ebenfalls als potenzieller Abnehmer genannt. Der Torjäger blieb allerdings beim FC Chelsea.

Nkunku konnte sich beim frischgebackenen Conference-League-Sieger keinen Stammplatz erarbeiten.

Viele Gerüchte rund um den FC Bayern

In den letzten Wochen ploppten immer wieder Gerüchte auf, die den Franzosen mit dem FC Bayern in Verbindung brachten. Wirklich heiß scheint die Personalie aktuell aber nicht zu sein.

Nkunku kennt die Fußball-Bundesliga jedenfalls. Der Offensivakteur war 2019 von Paris Saint-Germain zu RB Leipzig gewechselt. In der Saison 2022/23 avancierte der Mittelstürmer sogar zum Bundesliga-Torschützenkönig.

Nkunku wechselte danach für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach London, konnte in der englischen Hauptstadt allerdings nie an die Leistungen anknüpfen, die er einst im deutschen Fußball-Oberhaus zeigte.

Für den FC Chelsea erzielte Nkunku 17 Treffer in 56 Pflichtspielen. Nach 70 Toren (54 Vorlagen) in 172 Partien für RB Leipzig und der satten Ablöse waren die Erwartungen in London jedoch deutlich höher. Wohin der Weg Nkunkus führt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Rund um den FC Bayern werden momentan viele Offensivkandidaten wie Nico Williams (Athletic Bilbao) und Rafael Leao (AC Mailand) gehandelt.