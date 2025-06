BVB vor nächstem Transfer-Coup?

IMAGO/Pressefoto Rudel/MichaelTreutner

Diego Aguado (l.) wird beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund bastelt nach der inzwischen wohl so gut wie perfekten Verpflichtung von Jobe Bellingham angeblich an einem weiteren Transfer. Wie weit der BVB in der Personalie wirklich ist, ist allerdings offen.

Der spanischen "Marca" zufolge haben die Schwarz-Gelben eine Offerte in Höhe von sechs Millionen Euro für Abwehrtalent Diego Aguado bei Real Madrid eingereicht.

Sowohl dem BVB als auch Aguado-Berater Juanma Lopez sei von den Königlichen aber mitgeteilt worden, dass der 18-Jährige zunächst mit zur Klub-WM reisen soll. Danach könne es Gespräche über seine Zukunft geben, heißt es. Auch ein Klub aus der italienischen Serie A soll die Fühler nach Aguado ausstrecken.

"Marca" spekuliert, Real könnte ihn tatsächlich ziehen lassen, dabei allerdings eine Rückkaufklausel verankern. Dieses Vorgehen gab es in den letzten Jahren bei mehreren Eigengewächsen, um ihnen Spielpraxis zu verschaffen, aber gleichzeitig auch weiter den Zugriff auf sie zu haben.

Wie weit der BVB in der Causa Aguado tatsächlich ist, ist allerdings unklar. Auch die "WAZ" berichtet zwar, dass die Dortmunder den Youngster beobachteten. Ein offizielles Angebot seitens des BVB soll es demnach allerdings noch nicht geben.

BVB: Diego Aguado als Bensebaini-Nachfolger?

Es heißt, der BVB würde wohl vor allem dann einen Aguado-Transfer forcieren, sollte Ramy Bensebaini den Verein verlassen. Der 30 Jahre alte Algerier soll bei Olympique Marseille auf dem Zettel stehen.

Wie Bensebaini kann auch Aguado sowohl in der Abwehrzentrale als auch auf dem linken Defensivflügel spielen.

Seinen Vertrag bei Real hatte er erst im vergangenen April bis 2029 verlängert. Ein Profi-Spiel für den spanischen Rekordmeister steht bislang in seiner Vita. Der Marktwert des Linksfußes wird auf eine Million Euro taxiert.

Der BVB will in Zukunft wieder verstärkt auf junge Spieler bauen, bei denen eine Wertsteigerung und damit irgendwann ein größerer Transfererlös zu erwarten ist. Aguado würde in dieses Beuteschema passen.