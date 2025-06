Bericht: VfB Stuttgart weiter an deutschem EM-Fahrer dran

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Caspar Jander (l.) steht wohl beim VfB Stuttgart auf der Wunschliste

Bei der bevorstehenden U21-Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 28. Juni) will er mit der deutschen Auswahl möglichst erfolgreich abschließen, dabei weiter Eigenwerbung betreiben: Caspar Jander steht zwar noch langfristig bis 2028 beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag, soll aber weiterhin bei mehreren Bundesliga-Teams heiß gehandelt werden.

Laut eines jüngsten Medienberichts kristallisieren sich mittlerweile zwei Klubs aus der Bundesliga heraus, die besonders intensiv an dem 22-Jährigen dran sein sollen.

Wie nämlich "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg vermeldete, steht Caspar Jander allen voran beim VfB Stuttgart sowie bei der TSG 1899 Hoffenheim besonders hoch im Kurs. Beide Klubs würden die Situation bei dem Mittelfeldspieler weiterhin genau beobachten, hieß es weiter.

Jander wurde zuletzt von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo für die EM nominiert. Als Stammspieler wird er für das bevorstehende Turnier in der Slowakei zwar nicht gehandelt, dennoch gilt der gebürtige Münsteraner als entwicklungsfähig Top-Talent auf den zentralen Mittelfeld-Positionen.

U21 startet am Donnerstag gegen Slowenien

Für den 1. FC Nürnberg hat er in der abgelaufenen Spielzeit 32 Zweitliga-Partien bestritten und dabei drei Treffer erzielt. Er gehörte über Monate zu den Leistungsträgern beim Club, Cheftrainer Miroslav Klose setzte dabei voll auf den Youngster, der seine Juniorenstationen unter anderem bei Borussia Dortmund, dem FC Schalke und dem MSV Duisburg durchlief.

Jander selbst soll einem Klubwechsel durchaus positiv gegenüber stehen, peilt er doch für sich den Sprung in eine Bundesliga-Mannschaft noch in diesem Sommer unbedingt an. Die anstehende U21-EM will er dabei als Gelegenheit nutzen, um weiter die Werbetrommel für sich zu rühren. Vor allem in Stuttgart und Hoffenheim werden die Scouts wohl genau hinschauen, wenn am Donnerstagabend auch für die deutsche Auswahl die U21-EM gegen Slowenien (ab 21:00 Uhr) starten wird.