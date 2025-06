Werder steigt wohl aus Millionen-Poker aus

IMAGO/Bahho Kara

Derrick Köhn ist Werder Bremen offenbar zu teuer

Nach wie vor warten die Fans von Werder Bremen auf den ersten Transfer für die kommende Saison. Während sich beim bisherigen Leihspieler Derrick Köhn einem Medienbericht zufolge keine Einigung mehr andeutet, soll ein Sechser-Talent aus Polen in den Vordergrund rücken.

2024/2025 lief Derrick Köhn bereits auf Leihbasis für den SV Werder Bremen auf, die Norddeutschen besaßen darüber hinaus eine Kaufoption für den Außenverteidiger.

Die von Stammverein Galatasaray gewünschten fünf Millionen Euro waren dem Tabellenachten der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit allerdings zu viel, weshalb der Spieler zunächst nicht weiterverpflichtet wurde.

Zuletzt kam neue Bewegung in den Poker um den 26-Jährigen, der für Werder 30 Pflichtspiele absolvierte (zwei Tore, zwei Vorlagen). Wie Geschäftsführer Clemens Fritz via "Bild" bestätigte, wurde ein "Angebot abgegeben", man sei "in Gesprächen".

Dem Vernehmen nach offerierte Werder ca. drei Millionen Euro als Basisablöse zuzüglich möglicher Boni. Galatasaray soll damit jedoch nicht zufrieden gewesen sein.

Damit könnte sich die Sache schon erledigt haben: Wie es scheint, wird es vom SVW keine verbesserte Offerte mehr geben. Das berichtet der türkische Journalist Resat Can Özbudak.

🚨 Werder Bremen, Derrick Köhn için fiyat arttırmama kararı aldı! Galatasaray son teklifi reddetti. — Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) 8. Juni 2025

Möglicherweise schauen sich Geschäftsführer Clemens Fritz und Co. jetzt nach Alternativen für die linke Abwehrseite um.

Polen-Sechser bei Werder Bremen gehandelt

Verstärken wollen sich die Hanseaten, die künftig von Horst Steffen trainiert werden, auch im Mittelfeld. Ein kolportierter Kandidat hat in Polen auf sich aufmerksam gemacht.

So soll Werder an dem Sechser-Juwel Maxi Oyedele von Legia Warschau interessiert sein. Das berichtet Transfer-Guru Fabrizio Romano.

Laut dem Italiener buhlen neben den Bremern auch Anderlecht, Club Brügge, die PSV Eindhoven und zwei Klubs aus der zweiten englischen Liga um den 20-Jährigen, der aus dem Nachwuchs von Manchester United stammt.

Oyedele, der sich wegen seiner polnischen Mutter für eine Karriere in der Nationalmannschaft Polens entschieden hat, ist dank einer Ausstiegsklausel für sechs Millionen Euro zu haben. Sein Vertrag ist noch bis 2027 gültig.