"Unterschiedliche Auffassungen" beim FC Bayern

Haben das sportliche Sagen beim FC Bayern: Christoph Freund (M.) und Max Eberl (r.)

Beim FC Bayern herrscht zwischen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund offenbar nicht immer Einigkeit in allen Fragen.

Bei verschiedenen Personalien gebe es laut "kicker" "unterschiedliche Auffassungen" bei den beiden Entscheidern.

Ein Spannungsfeld eröffnet demnach auch die anstehende Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli): Freund wolle bei dem Turnier junge Spieler wie Lennart Karl, Adam Aznou oder Jona Kusi-Asare näher ans Team heranzuführen, heißt es. Dagegen soll Eberl den sportlichen Erfolg und die damit verbundenen Einnahmen im Fokus haben.

Grundsätzlich schauen die Verantwortlichen des FC Bayern bei den Partien in den Vereinigten Staaten genau hin. Ein Umdenken in einigen Fragen der Kaderplanung aufgrund der dort gemachten Beobachtungen sei nicht ausgeschlossen, heißt es in dem Bericht des Fachmagazins.

Dies betreffe unzureichend besetzte Positionen wie die Innenverteidigung, das zentrale Mittelfeld oder das Angriffszentrum.

Das Problem nach wie vor: Geld ist nicht im Übermaß vorhanden. Um die auch nach der Absage von Florian Wirtz vorhandenen Transfer-Wünsche umzusetzen, müssen Eberl und Co. einerseits den ein oder anderen Verkaufskandidaten loswerden - und hoffen andererseits aus Millionen-Einnähmen durch die Klub-WM-Prämien.

FC Bayern winken Millionen-Einnahmen bei der Klub-WM

Insgesamt werden von der FIA an die 32 teilnehmenden Teams eine Milliarde US-Dollar (875 Millionen Euro) ausgeschüttet.

Das gesamte Preisgeld wird nahezu gleichmäßig in die Kategorien "Teilnahmebeteiligung" und "Leistungsbeteiligung" aufgeteilt. 525 Millionen US-Dollar (460 Millionen Euro) werden nach einem festgelegten Schlüssel an die Klubs verteilt, die restlichen 475 Millionen US-Dollar (415 Millionen Euro) werden je nach Erfolg ausgezahlt.

Extrem lukrativ wird es nach dem Erreichen der K.o.-Phase: Für das Erreichen des Achtelfinals gibt es 7,5 Millionen US-Dollar, für das Viertelfinale weitere 13,125 Millionen, das Halbfinale bringt weitere 21 Millionen ein, die Finalisten erhalten noch einmal 30 Millionen und der Sieger wird neben der Trophäe mit zusätzlichen 40 Millionen belohnt.

Auch in der Gruppenphase gibt es für einen Sieg aber immerhin schon zwei Millionen und für ein Unentschieden eine Million.