Cody Gakpo reagiert auf Bayern-Gerücht

IMAGO

Cody Gakpo soll beim FC Bayern ein Transfer-Kandidat sein

Nachdem die erhoffte Verpflichtung von Florian Wirtz nicht geklappt hat, schaut sich der FC Bayern nach Alternativen für die Offensive um. Eine Option soll dabei übereinstimmenden Medienberichten zufolge Cody Gakpo vom englischen Meister FC Liverpool sein. Im Lager der niederländischen Nationalmannschaft hat sich der Angreifer nun zu den jüngsten Gerüchten um seine Person geäußert.

Obwohl andere Spieler mehr im Vordergrund standen, hat auch Cody Gakpo seinen Beitrag zur Meisterschaft des FC Liverpool geleistet. Zehn Tore und fünf Vorlagen in 35 Premier-League-Einsätzen waren die bislang beste Ausbeute des 26-Jährigen in der englischen Eliteklasse.

Dennoch wird Gakpo immer wieder mit einem Abschied von der Anfield Road in Verbindung gebracht. In ganz Europa genießt der Linksaußen einen hervorragenden Ruf, an Interessenten mangelt es folglich nicht. Auch der FC Bayern zählt offenbar zu seinen Bewunderern.

Auf einer Pressekonferenz der niederländischen Nationalmannschaft wurde Gakpo jetzt auf die zahlreichen Berichte um Avancen des deutschen Rekordmeisters angesprochen.

"Ich habe selbst noch nichts davon gehört. Ich schließe mich selbst davon aus. Vielleicht hat mein Berater etwas gehört, aber ich konzentriere mich auf mich selbst", hielt sich der Flügelstürmer bedeckt.

Komplett ausgeschlossen scheint ein Wechsel für ihn aber nicht zu sein. Nach "kicker"-Informationen hat der FC Bayern tatsächlich schon einen Vorstoß gewagt und über Sportvorstand Max Eberl einen ersten "Austausch" initiiert.

Teures Paket für den FC Bayern

Problem: Gakpo ist vertraglich noch bis 2028 an die Reds gebunden. Mehr als 70 Millionen Euro sind als mögliche Ablöse für den Oranje-Star im Gespräch.

Ohne vorherige Verkäufe dürfte der Deal für die Bayern wohl nur schwer zu stemmen sein, sofern sie nicht ihr komplettes Transfer-Budget schon verpulvern wollen.

Immerhin ist auch der LFC zum Handeln gezwungen. Um die rund 150 Millionen Euro für Florian Wirtz an Bayer Leverkusen überweisen zu können, müssen Spieler zu Geld gemacht werden.