Irre Ablöse? Wirtz ist "jeden einzelnen Penny wert"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Florian Wirtz steht vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool

Medienlandschaft und Experten sind sich weitestgehend einig, dass es Florian Wirtz in Kürze von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool ziehen wird. Die Verhandlungen auf dem Weg zu einem perfekten Deal gestalten sich aber wohl extrem kompliziert, eine Offerte, die angeblich ein Gesamtvolumen von 134 Millionen Euro umfassen soll, soll die Werkself unlängst abgelehnt haben. Angeblich beharrt der Bundesligist auf etwa 150 Millionen Euro. Ein englischer Ex-Nationalspieler findet die Mega-Forderung nicht überzogen.

"Ja, er ist es wert. Er ist außergewöhnlich", urteilt Micah Richards im Podcast "The Rest is Football". Selbst wenn der FC Liverpool am Ende mehr als 140 Millionen Euro für Florian Wirtz auf den Tisch blättern müsste, wäre der DFB-Star "jeden einzelnen Penny wert", so der langjährige Verteidiger von Manchester City.

Wirtz' Ballbehandlung sei herausragend, technisch bestünden keine Zweifel am Können des Offensivspielers und da Wirtz schon in jungen Jahren ein Superstar sei, könne dieser mit Druck umgehen, lobt Richards den Deutschen weiter.

Einzig die Anpassung an die physisch herausforderndere englische Premier League sei eine Variable, die sich schwer berechnen lasse.

"Es ist verdammt viel Geld, aber ..."

Auch die englische Fußball-Ikone Alan Shearer, im Podcast an der Seite von Richards, glaubt, dass Wirtz ein Zugewinn für die Reds ist.

"Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn diese Saison ziemlich oft in der Champions League gesehen", so der Rekordtorjäger des englischen Fußball-Oberhauses. "Es ist verdammt viel Geld, aber ich denke, er wird erfolgreich sein."

Wirtz' Vertrag bei Bayer Leverkusen endet erst im Sommer 2027, ein Abschied in den nächsten Tagen zeichnet sich allerdings schon länger sehr stark ab. Sollte der Wechsel zustande kommen, würd der 22-Jährige mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum teuersten deutschen Fußballer in der Geschichte avancieren.