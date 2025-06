Bericht: HSV weiter an Ex-Hertha-Star dran

IMAGO/David Catry

Jordan Torunarigha (l.) könnte zurück in die Bundesliga wechseln

In der jüngeren Vergangenheit wurde Jordan Torunarigha immer wieder mit einer Rückkehr nach Deutschland in die Fußball-Bundesliga in Verbindung gebracht. Der Aufsteiger Hamburger SV soll sich bei dem Werben um den Innenverteidiger weiterhin in der Pole Position befinden.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Laut "Bild"-Informationen soll eine "heiße HSV-Spur" in Richtung des ehemaligen deutschen U21-Nationalspielers führen, der während seiner Zeit in der Juniorenauswahl bereits mit Stefan Kuntz zusammenarbeitete.

Der 62-Jährige war damals noch U21-Bundestrainer, ist mittlerweile bekanntlich als Sportvorstand beim Hamburger SV tätig. In dieser Funktion soll er Gespräche mit dem Abwehrspieler vorantreiben, der mittlerweile seit dreieinhalb Jahren in Belgien bei KAA Gent unter Vertrag steht.

Seinen Durchbruch hatte Torunarigha einst im Trikot von Hertha BSC geschafft. Für die Berliner lief er zwischen 2017 und 2022 insgesamt 73 Mal in der Bundesliga auf, erzielte dabei fünf Treffer. Im Frühjahr 2022 folgte dann der Wechsel nach Gent, wo er bis zuletzt als Stammspieler ein wichtiger Faktor für seine Farben war.

Auch Köln noch an Torunarigha dran?

Was den 1,91-Meter-Hünen besonders begehrenswert macht: Sein Ende des Monats auslaufendes Arbeitspapier wurde bis zuletzt nicht verlängert, sodass Torunarigha ablösefrei zu haben wäre. Zuletzt waren allerdings auch andere deutsche Klubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga auf den gebürtigen Chemnitzer aufmerksam geworden. So soll auch der Mitaufsteiger 1. FC Köln seinen Fuß bei dem Defensivspezialisten noch in der Tür haben.

Die Innenverteidiger-Position gilt als ein der großen Kader-Baustellen beim Hamburger SV nach dem Aufstieg aus der 2. Bundesliga. HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz hatte bereits durchblicken lassen, unter anderem auf dieser Position noch auf der Suche zu sein.