Neuer Name auf Einkaufszettel des VfB Stuttgart

IMAGO/KENTA JÖNSSON

Tobias Gulliksen wird beim VfB Stuttgart gehandelt

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den angeblich wechselwilligen Enzo Millot hat der VfB Stuttgart offenbar einen weiteren Spieler ins Visier genommen.

Laut "Sky" befindet sich auch Tobias Gulliksen vom schwedischen Verein Djurgardens IF auf der Shortlist der Schwaben - und das bereits seit Längerem. Zwischen dem VfB Stuttgart und der Spielerseite soll es demnach bereits Gespräche gegeben haben.

Gulliksen wäre für den DFB-Pokalsieger eine vergleichsweise günstige Option. Der 21 Jahre alte Norweger soll für rund fünf Millionen Euro zu haben sein.

Für Djurgardens steht er in der in Schweden noch laufenden Saison bei 32 Pflichtspielen, in denen ihm sechs Treffer sowie vier Vorlagen gelangen.

Neben Gulliksen soll der VfB Stuttgart aber auch Paul Wanner (vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen) sowie Noah Darvich (FC Barcelona) weiter im Blick haben.

Millot könnte die Schwaben laut Berichten für eine festgelegte Ablösesumme zwischen 18 und 20 Millionen Euro verlassen. Der junge Franzose würde dem Vernehmen nach gerne den nächsten Karriereschritt gehen.

Vom VfB Stuttgart zu PSG? Unwahrscheinlich!

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gilt als sein Wunsch-Wechselziel, soll aber seinerseits derzeit keinen Bedarf im offensiven Mittelfeld und damit derzeit kein Interesse an einer Verpflichtung haben.

"Bild" zufolge sollen auch Klubs aus Saudi-Arabien ihre Fühler nach Millot ausstrecken. Zudem gelten der FC Arsenal und Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League als Interessenten.

Stuttgarts Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund wurde ebenfalls immer wieder als Kandidat im Millot-Poker gehandelt.

Die Gerüchte um den BVB sollen laut "kicker" aber nicht allzu heiß sein, zumal sich mit Jobe Bellingham (AFC Sunderland) bald ein Neuzugang fürs Mittelfeld den Schwarz-Gelben anschließen wird.