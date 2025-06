Neue Wechsel-Gerüchte um Hertha-Star aufgetaucht

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Diego Demme (l.) spielt seit einem Jahr für Hertha BSC

Diego Demme wurde im Sommer 2024 eigentlich als Führungsspieler nach Berlin geholt, sollte Hertha BSC im Mittelfeld neue Stabilität verleihen. Aufgrund einer Kopfverletzung fiel der Routinier dann aber monatelang aus, suchte anschließend seine Bestform in der 2. Bundesliga. Trotzdem ranken sich nun neue Transfer-Gerüchte um den ehemaligen Nationalspieler.

Laut der italienischen Quelle "Sky Italia" soll Diego Demme bei dem Zweitliga-Aufsteiger US Avellino ganz hoch im Kurs stehen. Der Klub aus der Nähe Neapels, wo Demme bereits zwischen 2020 und 2024 unter Vertrag stand und große Erfolge feierte, hat den 33-Jährigen demnach ins Visier genommen und soll heiß auf eine Verpflichtung sein.

Demme besitzt bei Hertha BSC noch einen laufenden Vertrag bis 2026, soll sich grundsätzlich auch wohl bei Hertha BSC fühlen. Trotz seines Verletzungspechs brachte er es in 2024/2025 immerhin auf 18 Startelf-Einsätze für den Hauptstadtklub in der 2. Bundesliga.

Nach Informationen der "Bild" soll eine endgültige Entscheidung darüber, wie es mit dem einmaligen deutschen A-Nationalspieler weitergeht, noch nicht gefallen sein.

Demme seit über fünf Jahren nicht mehr in der Bundesliga

US Avellino soll auch nicht der einzige Klub sein, bei dem der zentral-defensive Mittelfeldspieler auf dem Zettel steht. So sind laut dem Zeitungsbericht auch "andere Klubs aus Italien, Spanien und der Türkei" ebenfalls auf Demme aufmerksame geworden, der wohl noch einige Zeit auf möglichst hohem Niveau weiterkicken will.

Der Traum vom schnellen Aufstieg mit Hertha BSC hatte sich in der abgelaufenen Saison schnell zerschlagen. Die Berliner beendeten die Spielzeit nur auf einem enttäuschenden elften Tabellenplatz. Diego Demme hatte mit RB Leipzig schon 105 Erstliga-Partien bestritten. Das letzte davon liegt allerdings bereits fünfeinhalb Jahre zurück.