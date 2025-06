Palhinha spricht Klartext über Zukunft

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Wohin zeigt der Weg von Joao Palhinha vom FC Bayern?

Rund um die sportliche Zukunft von Joao Palhinha vom FC Bayern ranken sich aktuell viele Spekulationen. Der portugiesische Nationalspieler sprach nach dem Final Four in der Nations League deshalb Klartext.

"Ich möchte hier beim FC Bayern glücklich sein. Und ich will nur Chancen bekommen, mich zu zeigen und zu beweisen. Ich will spielen, Titel gewinnen und glücklich sein", stellte Joao Palhinha nach dem Triumph Portugals in der Nations League unmissverständlich gegenüber "Bild" klar.

Der 29-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Sein Vertrag ist bis 2028 datiert.

FC Bayern bei Palhinha gesprächsbereit?

Die erste Saison des Mittelfeld-Abräumers in München verlief enttäuschend. So konnte sich Palhinha unter Cheftrainer Vincent Kompany keinen Stammplatz erarbeiten.

"Bild" zufolge wäre der FC Bayern sogar bereit, den Routinier "bei einem marktgerechten Angebot" schon wieder abzugeben. Palhinha will sich hingegen an der Säbener Straße durchbeißen.

Palhinha bei Portugal ebenfalls nur zweite Wahl

"Joao hat persönlich ein schwieriges Jahr hinter sich. Ich habe viel mit Vincent Kompany gesprochen und wir haben beide dieselbe Meinung – und zwar, dass Joao sich trotz der Schwierigkeiten nie aufgegeben hat. Er war und ist immer da, um zu helfen. Er ist ein Spieler, dem man immer vertrauen kann – in jeder Rolle und zu jedem Zeitpunkt", rührte Portugals Nationalcoach Roberto Martínez unlängst die Werbetrommel für seinen Schützling.

Im Final Four der Nations League sammelte Palhinha im Halbfinale gegen Deutschland (2:1) aber nur einen Kurzeinsatz. Das Finale gegen Spanien (5:3 i.E.) musste er komplett von der Ersatzbank aus verfolgen.

Somit konnte Palhinha bei den Länderspielen in München nicht auf sich aufmerksam machen. Eine neue Chance bietet sich bei der Klub-WM (ab dem 15. Juni).