Transfer-Hammer? Sané hat "vier Angebote vorliegen"

IMAGO/Revierfoto

Leroy Sané: FC Bayern oder doch Ausland?

Der Poker um Leroy Sané biegt auf die Zielgerade. Einem Medienbericht zufolge hat der Nationalspieler eine klare Entscheidung getroffen, wo er seine Karriere ab der Saison 2025/26 am liebsten fortsetzen würde. Sanés Wunschklub ist demzufolge nicht der FC Bayern.

Noch ist unklar, für welchen Verein Leroy Sané ab der Saison 2025/26 auflaufen wird. Ein Verbleib beim FC Bayern ist nach wie vor eine Option, doch der Spieler selbst tendiert einem Bericht des Portals "Caught Offside" zufolge klar zu einem Wechsel ins Ausland.

Sanés Wunschklub ist laut "Caught Offside" der FC Arsenal. Gespräche mit Trainer Mikel Arteta soll der Flügelstürmer bereits geführt haben. Außerdem soll ihm die Londoner bereits ein schriftliches Angebot vorgelegt haben. An dieser Stelle wird es jedoch kompliziert.

FC Bayern legt Sané zweitbestes Angebot vor

Ein anonymer Insider erklärte gegenüber dem Portal: "Er [Sané] hat aktuell vier schriftliche Angebote vorliegen. Das höchste kommt von Fenerbahce, gefolgt von der Vertragsverlängerung beim FC Bayern, dann Galatasaray und zuletzt Arsenal."

Bedeutet: Die Gunners haben Sané eine Offerte vorgelegt, die nicht seinen finanziellen Wünschen entspricht. Der Insider dazu: "Seine Präferenz ist Arsenal, aber er will ein besseres Gehaltsangebot. Sein größter Wunsch bei seiner Entscheidung ist es, in der Champions League zu spielen. Deswegen hat er Fenerbahce nicht zugesagt, weil sie nur in der Champions-League-Qualifikation spielen."

Bei den Gunners aus London ist das freilich anders. Sie sind nächstes Jahr sicher in der Königsklasse dabei. Sollte Arsenal seine Offerte an Sané noch etwas nachbessern, werde er im Sommer "höchstwahrscheinlich" ein Arsenal-Spieler werden, heißt es.

Gespräche soll der deutsche Nationalspieler "Caught Offside" zufolge auch mit José Mourinho geführt haben. Aufgrund der unklaren CL-Perspektive habe sich Sané bisher aber weder für noch gegen Fenerbahce entschieden, schreibt das Portal.