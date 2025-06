Medien: PSG-Star ist "Wunschspieler" des FC Bayern

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Landet Barcola beim FC Bayern?

Mit Kingsley Coman und Leroy Sané könnte der FC Bayern in diesem Sommer zwei Flügelstürmer verlieren. Für Ersatz ist schon gesorgt - zumindest in der Planungsabteilung, wo zwei Profis auf der Münchner Wunschliste derzeit ganz klar vorne stehen sollen.

Über die beiden großen Transfer-Ziele des FC Bayern berichtet am Montagabend der TV-Sender "Sky". Dort heißt es, dass die Münchner zur kommenden Saison am liebsten PSG-Shootingstar Bradley Barcola in ihren Reihen begrüßen würden.

Ein Transfer des 22-Jährigen werde an der Säbener Straße "geprüft", heißt es. Barcola sei der "Wunschspieler" des Rekordmeisters für die Planstelle auf dem offensiven Flügel, wo sich mit Kingsley Coman und Leroy Sané im Sommer direkt zwei Profis verabschieden könnten.

FC Bayern müsste "hohe Ablöse" zahlen

Wie bzw. ob ein Barcola-Transfer überhaupt realistisch wäre, ist derweil nicht klar. Der französische Nationalspieler steht bei Paris Saint-Germain noch bis 2028 unter Vertrag und ist beim frisch gekürten Champions-League-Sieger einer der Leistungsträger.

Bisher deutet nichts darauf hin, dass PSG den Flügelflitzer ziehen lassen würde. "Sky" berichtet entsprechend lediglich von einer "hohen Ablöse" und schreibt, dass ein Transfer "schwer zu realisieren" sei. Eine konkrete Ablösesumme nennt der Sender nicht.

FC Bayern hat schon einen Plan B

Allerdings gibt es laut "Sky" auch schon einen Plan B. Und das ist ein alter bekannter. Direkt hinter Barcola soll auf der Wunschliste Bilbao-Star Nico Williams stehen, hinter dem übereinstimmenden Berichten zufolge die halbe europäische Fußball-Elite her ist.

Knackpunkt beim spanischen Nationalspieler ist dessen hohes Gehalt, das im Fall eines Wechsels wohl in den zweistelligen Millionenbereich steigen würde. Keine Hürde stellt derweil seine Ablöse dar: Diese ist in einer Ausstiegsklausel festgelegt und beträgt rund 60 Millionen Euro.

Laut "Sky"-Angaben geben die Münchner im Williams-Poker durchaus Gas. Die Rede ist von Treffen und Gesprächen, die in den letzten Tagen "intensiviert" wurden. Dies aber offenbar vor allem für den Fall, dass Barcola und/oder PSG kein Interesse an einem Deal zeigen.