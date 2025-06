Quali-Spektakel: Belgien verspielt 3:0-Führung und gewinnt

IMAGO/Maarten Straetemans

De Bruyne rettete die Roten Teufel kurz vor Schluss

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat in einem wilden WM-Qualifikationsspiel dank eines späten Treffers von Kapitän Kevin de Bruyne einen weiteren Rückschlag abgewendet. Im zweiten Gruppenspiel gegen Wales war der Mannschaft von Rudi Garcia zunächst ein Traumstart gelungen, nach der Halbzeit legten die Red Devils beim 4:3 (3:1)-Sieg gegen Wales dann aber über weite Strecken plötzlich ein ganz anderes Gesicht an den Tag.

In Brüssel deutete zunächst alles auf ein belgisches Fußball-Fest hin, nichts erinnerte an den biederen Auftakt des Weltranglisten-Achten vor drei Tagen gegen Nordmazedonien (1:1). Romelu Lukaku brachte die Gastgeber nach einem Handelfmeter in Führung (15.), für den Stürmer war es bereits sein 89. Treffer im Trikot der Roten Teufel. Danach reihte sich Großchance an Großchance, Youri Tielemans (19.) und Jeremy Doku (27.) erhöhten noch in der ersten halben Stunde.

Dann aber schlug die Stunde der Waliser: Erst traf Harry Wilson per Foulelfmeter (45.+7) kurz vor der Pause, dann glichen Sorba Thomas (51.) und Brennan Johnson (69.) aus. Vieles sprach plötzlich für die Gäste - doch de Bruyne sorgte für den umjubelten Siegtreffer (88.) der Belgier.

In der Gruppe J liegt Belgien nach zwei Spielen nun auf dem dritten Rang, die Konkurrenz aus Wales und Nordmazedonien hat jedoch bereits vier Spiele absolviert. Nur die Gruppensieger der insgesamt zwölf europäischen Qualifikationsgruppen sind direkt für die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko qualifiziert, die Zweiten müssen in die Playoffs.

Italien meldet sich nach Norwegen-Klatsche zurück

Im letzten Spiel von Nationaltrainer Luciano Spalletti (66) hat Italien eine Blamage knapp vermieden. In Reggio Emilia gewann der viermalige Weltmeister gegen Außenseiter Moldau 2:0 (1:0), zeigte sich dabei aber wieder einmal defensiv anfällig und offensiv uninspiriert. Nur Giacomo Raspadori (40.) und Andrea Cambiaso (50.) trafen für die Gastgeber.

Norwegen gab sich zeitgleich in Estland keine Blöße und bleibt nach dem 1:0 (0:0) mit vier Siegen aus vier Spielen an der Spitze der Gruppe I. Stürmerstar Erling Haaland (62.) erzielte den Siegtreffer. Italien hatte in der vergangenen Woche seinen Auftakt in die Qualifikation in Norwegen böse verpatzt (0:3). Die Angst vor der nächsten WM ohne die Squadra Azzurra geht in Italien um.

Kroatien demontiert Tschechien

Angeführt von seinen Altstars hat Kroatien Tabellenführer Tschechien die erste Niederlage in der Gruppe L zugefügt. Andrej Kramaric (33) von der TSG Hoffenheim traf beim 5:1 (1:0) in Osijek zweimal (42./75.). Für den Vize-Weltmeister von 2018 war es der zweite Sieg im zweiten Spiel, Tschechien bleibt mit drei Siegen aus vier Spielen vorerst an der Spitze.

Neben Kramaric, der seine Länderspieltore Nummer 33 und 34 erzielte, trafen auch Kroatiens Fußballidol Luka Modric (63./Foulelfmeter), der frühere Bundesligaspieler Ivan Perisic (68.) und Ante Budimir (72./Foulelfmeter) - alle ebenfalls im Alter Ü33.