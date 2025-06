Bayern-Boss gibt Zielsetzung für Klub-WM aus

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jan-Christian Dreesen blickt zuversichtlich auf die Klub-WM

Am 15. Juni beginnt für den FC Bayern um 18:00 Uhr deutscher Zeit die Klub-WM 2025 in den USA. Erster Gegner in der Gruppenphase wird dann der neuseeländische Vertreter Auckland City FC sein, gespielt wird im TQL Stadium in Cincinnati, Ohio. Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen blickt mit großem Ehrgeiz auf die Klub-Weltmeisterschaft.

"Ich hoffe, der FC Bayern wird als Erster auf dieser Trophäe eingraviert", wurde der FCB-Boss vor der Abreise in die Vereinigten Staaten in der "Abendzeitung München" zitiert.

Den Vorgänger-Wettbewerb der Klub-WM, ein wesentlich kleiner ausgetragenes interkontinentales Turnier, konnte der FC Bayern zweimal, nämlich 2013 und 2020, für sich entscheiden.

"Dass wir uns gerade in unserem Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Vereinsbestehen mit den besten 32 Mannschaften von allen Kontinenten messen können, ist etwas Besonderes. Wir wollen das Ding gewinnen, das ist das Ziel, das alle Beteiligten haben", fügte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters hinzu.

BVB als zweiter deutscher Vertreter dabei

Nach dem Spiel gegen Auckland City bekommt es der FC Bayern in der Gruppe C bei der Klub-WM noch mit den Boca Juniors aus Argentinien (21. Juni, 03:00 Uhr) sowie Benfica Lissabon aus Portugal (24. Juni, 21:00 Uhr) zu tun.

Neben weiteren europäischen Top-Klubs wie dem amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain oder anderen Größen wie Manchester City und Real Madrid gehört der FC Bayern zum Kreis der erweiterten Mitfavoriten auf den Sieg bei der Klub-WM.

Als zweiter deutscher Vertreter ist auch noch Borussia Dortmund in den Vereinigten Staaten am Start. Der BVB wird sein erstes Gruppenspiel am 17. Juni gegen Fluminense Rio de Janeiro aus Brasilien austragen, spielt danach noch gegen Mamelodi Sundowns (21. Juni, 18:00 Uhr) aus Südafrika und Ulsan HD aus Südkorea (25. Juni, 16:00 Uhr).