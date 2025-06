"Anfrage abgelehnt": RB Leipzig kassiert den nächsten Korb

IMAGO/Gonzales Photo/Morten Kjaer

Jacob Neestrup wird nicht neuer Cheftrainer bei RB Leipzig

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer ist RB Leipzig auch Mitte Juni noch nicht viel weitergekommen. Nachdem mit Cesc Fabregas und Oliver Glasner schon zwei vermeintliche Favoriten auf den Trainerposten der Sachsen abgesagt haben, gab es am Montag den nächsten Korb: Auch Jacob Neestrup wird nicht zu den Roten Bullen kommen.

Die Entscheidung, den 37-Jährigen nicht aus seinem langfristig bis 2029 laufenden Vertrag beim FC Kopenhagen herauszulassen, verkündete der dänische Meister am Montag offiziell auf seiner Vereinshomepage: "Jacob Neestrup wird auch in der kommenden Saison Cheftrainer des FC Kopenhagen sein. Die Anfragen an den Cheftrainer wurden abgelehnt."

Somit geht die Suche bei RB Leipzig nach einem neuen Chefcoach unvermittelt weiter. In der unbefriedigenden Bundesliga-Saison 2024/25 hatte RB-Cheftrainer Marco Rose nach dem 27. Spieltag seinen Hut nehmen müssen.

Auch Interimstrainer Zsolt Löw hatte danach die sportliche Wende nicht herbeiführen können, sodass die Roten Bullen als Tabellensiebter zum ersten Mal seit dem Bundesliga-Aufstieg vor neun Jahren die Qualifikation für den Europapokal verpassten.

Ole Werner rückt bei RB Leipzig in den Fokus

Laut "Bild"-Informationen hatte RB Leipzig in den Tagen vor dem Kopenhagen-Korb seine Bemühungen um Jacob Neestrup intensiviert. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer war sogar eigens nach Kopenhagen gereist, um den Coach des dänischen Doublesiegers von einem Wechsel nach Deutschland zu überzeugen. Dazu wird es nun aber nicht kommen.

Auf der Wunschliste nach ganz oben rücken könnte nun Ole Werner. Der 37-Jährige wurde erst vor wenigen Tagen bei Werder Bremen entlassen, nachdem er seinen eigentlich bis 2026 laufenden Vertrag an der Weser nicht vorzeitig verlängern wollte.

Konkrete Gespräche mit dem Fußballlehrer und dem SV Werder, mit dem das bestehende Arbeitspapier erst noch aufgelöst werden müsste, sollten in den kommenden Tagen anstehen.