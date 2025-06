Last-Minute-Deal des FC Bayern "unwahrscheinlich"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Die Führung des FC Bayern wird vor Beginn der Klub-WM wohl keinen neuen Spieler mehr begrüßen

Am 15. Juni (18:00 Uhr) startet für den FC Bayern das Abenteuer Klub-Weltmeisterschaft 2025. Schon am Dienstag tritt der deutsche Fußball-Rekordmeister die Reise in die USA an. Eine Last-Minute-Überraschung im Kader werden Fans und Reporter am Flughafen wohl nicht erleben. Durchaus Überraschendes enthüllte ein Bericht allerdings in der Causa Jonathan Tah.

Ein Match gegen den neuseeländischen Vertreter Auckland City FC eröffnet für den FC Bayern am Sonntag (15. Juni, 18:00 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) die reformierte Klub-WM in den USA.

Mit Tom Bischof (kam von der TSG 1899 Hoffenheim) und Jonathan Tah (kam von Bayer Leverkusen) stehen zwei Neuzugänge bereits im Kader der Münchner, die den Ex-Klubs der deutschen Nationalspieler dafür eine zusätzliche finanzielle Kompensation gezahlt haben sollen, damit der Wechsel vor dem eigentlichen Stichtag am 1. Juli über die Bühne geht. Im Falle von Tah könnte dies dem "kicker" zufolge ein sehr teures Vergnügen werden.

Grundsätzlich sollen die Bayern für Bischof rund 300.000 Euro und für Tah rund 800.000 Euro auf den Tisch gelegt haben, damit das Duo an der Klub-WM teilnehmen darf. Bei erfolgreichen Abschneiden kann diese Summe laut "kicker" noch anwachsen. Im Falle von Tah können so angeblich "bis zu knapp vier Millionen Euro" zusammenkommen, heißt es. Bei Bischof falle die Summe erheblich niedriger aus.

Schlägt der FC Bayern im Transfer-Schlussspurt nochmal zu?

Zuvor berichteten bereits "Sky" und die "Sport Bild" über eine Tah-Ablöse in Höhe von 800.000 Euro, damals hieß es jedoch, mögliche Bonuszahlungen würden über einer Million Euro liegen. Eine satte Summe für knapp drei Wochen - aber deutlich niedriger als der Wert, von dem der "kicker" schreibt.

Dass der FC Bayern im Schlussspurt des neu eingeführten Transferfensters (sport.de berichtet im LIVE-Blog) noch einmal zuschlägt, soll hingegen "unwahrscheinlich" sein, so das Fachmagazin.

An der Säbener Straße sei man mit dem derzeitigen Kader zufrieden.