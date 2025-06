England-Abschied? Neue Wechselgerüchte um Füllkrug

IMAGO/UWE KRAFT

Niclas Füllkrug war zuletzt wieder im DFB-Trikot im Einsatz

Niclas Füllkrug hat eine durchwachsene Saison hinter sich, plagte sich seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United immer wieder mit Verletzungssorgen herum. Ob es für ihn bei dem London-Klub überhaupt noch weitergehen wird, scheint derzeit nicht unbedingt sicher zu sein.

Immerhin: Niclas Füllkrug selbst stellte klar, nach seinem bevorstehenden Urlaub zum Vorbereitungsstart des Premier-League-Klubs vor Ort zu sein: "Ich plane die Vorbereitung auf jeden Fall erstmal dort und werde am 7. Juli da sein, wenn die Vorbereitung beginnt", kündigte der 32-Jährige nach dem Länderspiel am Sonntag gegen Frankreich (0:2) an.

Bei West Ham United ist der Angreifer bis dato nicht wirklich glücklich geworden. Gleich zweimal fiel er monatelang aus, einmal mit einer Achillessehnen- und einmal mit einer Oberschenkelverletzung.

Füllkrug bestritt infolge dessen nur sechs Spiele von Beginn an in der englischen Premier League. "Ich habe eine schwierige Saison hinter mir. Deshalb werde ich nun hart arbeiten, um schon topfit in die Vorbereitung zu starten. In der kommenden Saison wird richtig angegriffen", versprach der Mittelstürmer nach der Nations-League-Woche.

Füllkrug als Stürmer-Kandidat bei Juventus gehandelt

Möglicherweise läuft es für den Nationalspieler aber schon auf einen Abschied von der Insel nach nur einem Jahr hinaus. So brachte die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" den gebürtigen Hannoveraner mit Juventus Turin in Verbindung.

Bei der Alten Dame gilt Füllkrug als einer von mehreren Transferkandidaten für die Mittelstürmer-Position. Kommentieren wollte Füllkrug die Juventus-Gerüchte zuletzt nicht.

In den letzten Wochen wurde der Ex-BVB-Stürmer immer wieder als möglicher Verkaufskandidat bei West Ham gehandelt, trotz laufenden Vertrags bis 2028. Es wäre für ihn der dritte Wechsel im dritten Jahr in Folge.