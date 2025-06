Wie viel zahlt der BVB wirklich für Jobe Bellingham?

IMAGO/Alfie Cosgrove/News Images

Jobe Bellingham ist nun auch offiziell BVB-Neuzugang

Borussia Dortmund hat den Transfer von Jobe Bellingham offiziell unter Dach und Fach gebracht. Unklar ist, welche Ablöse genau der BVB für den Mittelfeldspieler an den AFC Sunderland überweist.

Die Verpflichtung von Jobe Bellingham verkündeten die Schwarz-Gelben am Dienstag, dem letzten Tag des eigens für die Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) eingerichteten Transfer-Fensters. Der 19-Jährige unterschrieb beim BVB einen Vertrag bis 2030 und erhält die Rückennummer 77.

Unterschiedliche Berichte kursieren darüber, was die Dortmunder an Ablöse an Bellinghams bisherigen Arbeitgeber AFC Sunderland überweisen müssen.

Unter anderem Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieb, es seien 33 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro fällig, also bis zu 38 Millionen Euro. Andere Medien, darunter der "SID" sowie "Sky", berichteten von 30,5 Millionen Euro plus X.

Dem Pay-TV-Sender zufolge rechne der BVB damit, dass für Bellingham letztlich insgesamt rund 33 Millionen Euro an den Premier-League-Aufsteiger fließen werden.

Sunderland soll sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Diese liegt je nach Quelle bei zehn oder 15 Prozent der möglichen Ablösesumme, die der BVB für Bellingham in der Zukunft einstreicht.

BVB kennt Jobe Bellingham "seit vielen Jahren"

"Jobe ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über eine bemerkenswerte Reife und Spielintelligenz verfügt", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. "Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Philosophie passt, junge Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf höchstem Niveau zu entwickeln. Seine Professionalität, seine Dynamik und sein Ehrgeiz werden unsere Mannschaft bereichern."

Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte: "Wir kennen Jobe seit vielen Jahren und haben seine Entwicklung natürlich ganz eng verfolgt. Er hat im vergangenen Jahr nochmal einen immensen Schritt gemacht und ist mit 19 Jahren zu einer absoluten Führungspersönlichkeit gereift. Seine Präsenz und Ausstrahlung im zentralen Mittelfeld ist bemerkenswert und wird uns in unterschiedlichen Systemen besser machen."

"Ich freue mich sehr, jetzt Spieler von Borussia Dortmund zu sein und gemeinsam mit diesem großen Klub um Titel zu kämpfen", sagte Bellingham. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, mit diesen großartigen Fans hier Erfolge zu feiern und werde dafür jeden Tag an mir und mit dem Team arbeiten."

Die nächste Bellingham-Erfolgsgeschichte beim BVB?

Der Youngster war bereits am Montag in Dortmund gelandet und hatte dort unter anderem seinen Medizin-Check absolviert und die Teamkollegen kennengelernt. Am Tag darauf folgte dann die Vollzugsmeldung.

Bellingham und der BVB - das war bei Jobes Bruder Jude eine Erfolgsgeschichte. Der heute 21-Jährige kam 2020 als Talent in den Ruhrpott und wechselte 2023 für über 100 Millionen Euro als Top-Star zu Real Madrid. Einen ähnlichen Weg erhoffen sich die BVB-Bosse nun auch von Jobe.

Er soll in Dortmund wie sein Bruder damals ein Jahresgehalt von rund 3,5 Millionen Euro beziehen, das durch Erfolgsprämien auf gut fünf Millionen Euro anwachsen kann.